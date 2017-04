Americké first ladies: Stali sa z nich ikony štýlu alebo sú len doplnkom prezidentov?

Na prvé dámy Ameriky sa vždy pozeral celý svet. Každá z nich bola dôležitou vizitkou svojho muža.

A čo si budeme hovoriť, reprezentovali najmä svojím štýlom.

Pod drobnohľadom celého sveta: Melania Trump

Pravda je, že zatiaľ svetom prebehli skôr vyzlečené ako oblečené fotky Melanie Trumpovej, ale je ešte skoro súdiť, akým štýlom sa táto kontroverzná prvá dáma poberie. Stále je totiž veľmi prelietavá, prechádza od Galliana, Gucciho až k Fendimu. Jedno je však isté, Američania nemusia nadávať, že ich dane idú na dizajnérske vychytávky first lady. Tá si totiž šaty kupuje za svoje alebo, lepšie povedané, daruje jej ich milovaný manžel Donald.

Médiami sa rýchlo rozšírila fotka Melanie v symbolických bielych šatách, ktoré mala na sebe počas volieb. A to ešte vôbec netušila, že prvou americkou dámou sa naozaj stane. A keď sa túto skvelú správu dozvedela, vytiahla ešte krajšie, ešte belšie šaty od Ralpha Laurena. Priznávame, že sme zvedavé, aké triumfy Melania použije v úlohe manželky najmocnejšieho muža sveta, ale určite sa v prezidentskom paláci od čias Jaqueline Kennedyovej zasa bude diať niečo zaujímavé a štýlové. Ktovie, možno to bude módny súboj dvoch Trumpových žien – manželky a dcéry Ivanky.

Najelegantnejšia: Jackie Kennedyová

Najviac štýlu a glamouru vniesla do Bieleho domu oslnivá Jaqueline, ktorá mala svojho osobného štylistu rusko- -francúzskeho pôvodu Olega Cassiniho. Mal dokonca aj titul, prezývali ho Secretary of Style. Oleg sa postaral o tie najkrajšie a najznámejšie outfity americkej prvej dámy, ktorej štýl je známy ako Jackie look a ktorý ešte aj dnes kopírujú ženy na celom svete. Jackie však nepriniesla inovácie len v šatníku prvej dámy, ale do nového šatu obliekla aj celý Biely dom. Práve v ňom sa snažila navodiť akú- -takú domácku atmosféru, o čom svedčia známe sedačky s kvetinovým motívom. Poznávacím znamením tejto obľúbenej prvej dámy boli biele rukavice. Na verejných vystúpeniach nechýbali za žiadnych okolností.

Nudná: Hillary Clintonová

Hillary to veru v Bielom dome príliš neroztočila. Aspoň, čo sa módy týka. Stále sa opakujúce kostýmy rovnakého strihu v rovnakých farbách – modrá, červená a béžová. Veľmi typickou je pre manželku exprezidenta Clintona a neúspešnú protikandidátku Donalda Trumpa sukňa po kolená, ktorá sa stala jej poznávacím znamením.

Zaujímavé je, že ešte než sa Hillary stala prvou dámou, nosila len nohavicové kostýmy. Takže aj tá sukňa je v jej mužskom štýle dosť veľký pokrok. Mimochodom, táto vynikajúca politička bola po celý čas verná módnemu domu Ralpha Laurena, ktorý sa staral o jej dokonale sadnúce kostýmy od čias prvej dámy až po dnešok.

Inovatívna: Nancy Reaganová

Svoje šaty od dvorného návrhára Jamesa Galanosa často recyklovala. Nie, nedávala si zakaždým ušiť nové, ale tie „už raz oblečené“ pekne odniesla k svojmu obľúbenému krajčírovi a nejakým spôsobom ich dala ozvláštniť či prerobiť. Lebo, ako sama tvrdila, „nikto si nemôže dovoliť mať zakaždým nové šaty od Galanosa“. Napriek tomu, že Nancy pre kostýmy v nepredvídateľných farbách často nazývajú Elisabeth Ameriky, jej štýl ostáva jedným z najoriginálnejších v histórii Bieleho domu. Pritom v súkromí nosila najčastejšie obyčajné džínsy...

Jednoduchá: Michelle Obamová

Na Michelline outfity sme donedávna s obľubou vzhliadali a čo bolo fantastické, rada sa obliekala do jednoduchých, často aj menej známych značiek, ktoré boli cenovo aj štýlovo blízke širokej verejnosti. Aby sme jej nekrivdili, tak uznávame, že sa vedela poriadne nahodiť aj do značiek veľkých módnych domov a zakaždým jej to pristalo. Možno mala Michelle ako prvá dáma väčšiu záľubu v pestovaní zeleniny v Bielom dome, ale štýlovosť a vždy dokonalý outfit jej nikto neodoprie.

Viac fotiek s americkými prvými dámami nájdete v našej galérii

autor: EMMA/ Veronika NOVÁKOVÁ