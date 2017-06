Nehľadám baby na jednu noc, tvrdí Tomáš Bezdeda: Z hanblivosti už vyrástol a priznáva, že je single

Tomáš Bezdeda (31) je dominantný chlap a hora svalov, ktorý prezývku plyšový macko už dávno prerástol.

Tomáš, posledné týždne sme ťa týždeň čo týždeň vídali v šou Tvoja tvár znie povedome. Čomu všetkému sa ešte venuješ?

Okrem niekoľkých speváckych aktivít som posledné mesiace vyčlenil všetok svoj čas tejto šou. Nechcel som mať veľké oči a robiť dve veci naraz. Radšej jednu a poriadne. Tvoja tvár znie povedome bola môj full time job a verte mi, vôbec nie jednoduchý.

Nás zaujímajú hlavne bizarnosti zo zákulisia. Prezradíš?

Keď som bol Lady Gaga, musel som vyzerať ako žena a bolo treba „odstrániť“ veci, ktoré mi v istých partiách zavadzali. To bolo miestami extrémne nepríjemné. Hlavne, keď som si to po šou odliepal... Ďalšou bizarnosťou bolo už len pravidelné holenie partií, ktoré som nikdy predtým oholené nemal. Už mám hladké ruky aj nohy – som oholený na kompletku. Ale musím povedať, že sme mali naozaj veľkú zábavu a perfektné zážitky, nielen v maskérni. Stretla sa fakt výborná partia.

Stretávali ste sa aj mimo šou?

Áno. Možno nie až tak často, lebo väčšina z nás je zaneprázdnená, ale vždy, keď to šlo, vyrazili sme si niekam a bolo to super.

Čo Tomáš ako herec? Celkom by ti to pristalo...

Musím priznať, že som už dostal ponuku na jeden muzikál. Ja by som sa tomu ani nebránil, ale... Nechcem sa nikomu pliesť do remesla. Na druhej strane, herectvo by ma veľmi bavilo.

Máš aj vysnenú postavu?

Rád by som si zahral niektorú z úloh Mela Gibsona, napríklad Statočné srdce. Alebo Forresta Gumpa?

Jednu úlohu si však zahral veľmi presvedčivo. Eda Sheerana. A iskry, ktoré medzi tebou a tanečnicou v Tvojej tvári lietali... Alebo to nebola hra?

Bolo to profesionálne, ale veľmi spontánne gesto z oboch strán. A vďaka za to, že to so mnou zvládla. Musím však povedať, že to bola iba kamarátska iskra. Paťa je veľmi zlatá a príjemná baba a má aj super frajera, s ktorým som sa stretol. On to celé našťastie chápal.

Tých tanečníc, a poriadne sexi, tam bolo však viac... Čo vám poviem, bolo to plné nástrah.

Nástrah?

V zákulisí. Pohneš sa jedným smerom, tam sa jedna prezlieka. Ideš do inej miestnosti, tam sa prezlieka ďalšia. Vojdeš do maskérne, kde si práve tretia dáva dole podprsenku... Ku koncu šou som to už ani nebral ako zvláštnosť.

A nebola tam taká, ktorá by Tomáša Bezdedu oslovila?

Nikdy nevieš... Veď aspoň platonicky sa zaľúbiť môžem. Bolo do koho...

Platonicky? Takže momentálne v tvojom živote nie je žiadna láska?

Teraz nie. Ani to nejako nesilím. Hovorí sa, že to má prísť samo, a raz som to už zažil. Prišlo to nečakane a bolo to najkrajšie. Tá prvá pusa, keď máš ísť na rande a máš motýle v bruchu... To je to krásne, čo sa nedá naplánovať a čo treba prežiť. Zatiaľ som slobodný a nejako to neriešim. Hádam to príde.

Si ten typ muža, ktorý ženu osloví alebo sa nechá zbaliť?

Kedysi som možno býval opatrnejší a nie dosť akčný, no to sa už zmenilo. Ja som akčný chlap – nemám problém niekoho osloviť, napísať mu alebo nejakej babe na rovinu povedať „poďme na kávu, pokecáme, za to nič nedáme...“. Písanie je fajn a ani to neodsudzujem, ale nikdy to nebude osudové stretnutie. Lebo len naživo vidíš, či si sadnete a aký na teba urobí ten človek prvý dojem. Lebo aj pri tom ide o fyzickú príťažlivosť. Musíš vidieť, či ťa priťahuje, jej oči, postavu, zadok... Až časom zistíš, či sa s ňou vieš aj porozprávať a riešiť oveľa závažnejšie veci. Ľudia spolu prestali vedieť komunikovať. Žijeme v turbulentných časoch, nevieme riešiť ani malé problémy, ale to je aj preto, že nemáme žiadne istoty a zázemie. Sme vyhnanci vo vlastnom štáte.

A možno to pokazili trošku aj sociálne siete. Čo ty a zoznamky?

Nemám s nimi žiadne skúsenosti, no aj tak si myslím, že vďaka nim môžu vzniknúť pekné vzťahy. Ak sa dotyční nehrajú na niekoho iného. Ja som to nikdy neriešil. Skôr mám Instagram a Facebook.

Čo sú do istej miery tiež novodobé zoznamky...

Priznávam, aj ja si tam občas píšem s úplne cudzím dievčaťom. Keď mi nejaká napíše, snažím sa vždy slušne odpovedať. Veď nikdy nevieš.

Píšu ti často?

Áno. A naozaj sa snažím odpísať všetkým. Dokonca som sa takto s úplne neznámou babou aj stretol. Nič viac sa medzi nami nestalo, no doteraz sme veľmi dobrí kamaráti. Aj preto môžem povedať, že takúto formu zoznámenia neodsudzujem. A nie, nejde o to, že chceš len niekoho pretiahnuť...

Takže nie si typ na jednu noc?

U mňa to nie je o tom, že poď, dám ťa dole a všetko bude o. k. Nie som taká povaha ani som nikdy nebol. Ženu musím najprv viackrát stretnúť a spoznať.

Aký typ žien vie zaujať Tomáša Bezdedu?

Nemám konkrétne parametre. Páčia sa mi vysoké baby a vadilo by mi napríklad, keby moja frajerka fajčila. Hoci, ak sa zaľúbim, možno aj to jej budem vedieť tolerovať.

Čo ťa na ženách dokáže fascinovať?

Nemám rád typy „tu ma polož, tu budem sedieť“. Nezaujmú ma ani tiché ženy – ja na vás totiž milujem akčnosť, kreativitu, temperament a život. Baba, ktorá má v sebe šarm a srší z nej energia, chce chodiť na výlety, je usmiata, to je niekto pre mňa! No a kreativita a životná energia sa potom prenášajú aj do iných oblastí života…

Musím povedať, že veľa ľudí ťa vníma ako tichého plyšového medvedíka. Ale ty si tieto predsudky úplne zmazal.

Médiá ma tak ešte v časoch SuperStar opísali a nejako sa to so mnou nieslo. Ale to som mal sotva 20 rokov a odvtedy ubehol už dosť dlhý čas, aby som sa niekam posunul. Mám iný rozhľad, iný pohľad na svet aj iný nadhľad.

Takže môžeš o sebe povedať, že si dominantný muž?

Miestami som aj dosť tvrdohlavý a som aj veľmi spravodlivý. Doslova nenávidím krivdu. Nie voči sebe, ale voči iným. Keď vidím šikanu alebo neprávo, nespoznávam sa. Vždy dávam viac iným ako sebe.

A nie je na škodu, že ťa všetci vnímajú ako dobráka?

Aj áno, ale taký skrátka som. To však rozhodne neznamená, že nie som dominantný.

A čo bývalé vzťahy? Zložil si aj song, ktorý je podľa mňa o sklamaní v láske. Kedy si mal naposledy vzťah?

Minulý rok. Bol som veľmi zaľúbený a nevyšlo to – tak som zložil pesničku Let me know (Daj mi vedieť – pozn. red.). Je o tom, čo dotyčná vlastne chce – či je to, čo žijeme, len naša fantázia, alebo sme schopní vnímať aj realitu. Ona to strašne chcela, ale bola zamotaná. Zažili sme spolu aj pekné chvíle, ale nevyšlo to, a tak to asi malo byť. Nabudúce to možno vyjde s niekým iným.

Aspoň ťa kopla múza, nie?

Áno, keď sa mi v živote nedarí alebo som sklamaný z lásky a mám zlomené srdce, vtedy sa píšu najväčšie hity. Jednoducho to potrebujem zo seba vypísať či vyspievať. Láska je najlepší motivátor – keby nebola láska, tak tu nie sme ani my.

A čo Adela? Viem, že je to už dávno...

Ale predsa len, ste v kontakte? Odvtedy, ako sme spolu chodili, ubehlo už veľa rokov a obaja sme sa niekam posunuli. Hlavne, ja som mal vtedy 22 a dnes mám 31. Inak som rozmýšľal vtedy a inak rozmýšľam dnes. Myslím, že by to bolo úplne iné, keby sme chodili spolu teraz. To sa ani nedá porovnať. Ale áno, sme v kontakte.

Premýšľaš niekedy nad tým, že by si to celé chcel vrátiť?

Nie. Nič by som nechcel vrátiť. Žijem prítomnosťou. Lebo to, čo som zažil, boli pekné veci, ktoré si chcem nechať pre seba, ale chcem zažiť aj ďalšie pekné veci. Nechcem sa už k Adele nejako veľmi vyjadrovať – nie preto, že by som ju nemal rád. Ja ju, naopak, mám veľmi rád, ale už by to nemalo byť o Adele a o mne.

Takže sa ťa na jej svadbu ani nemám pýtať?

Ani neviem, či bude mať svadbu, ale držím jej palce.

Za tých 12 rokov, čo ťa poznáme, si sa zmenil aj fyzicky. Tie svaly, tak to je bomba! Ako sa o seba staráš?

Veľa športujem. Potrebujem to, lebo takto zo seba vydávam aj veľa negatívnej energie. Už desať rokov hrávam minimálne trikrát do týždňa hokej, navštevujem posilňovňu a bicyklujem. V podstate športujem každý deň a je to pre mňa veľká motivácia. Hokej hrávame aj s chalanmi z Mojej tváre – s René Štúrom a Peťom Brajerčíkom.

Čím nás najbližšie prekvapíš? Čo plánuješ?

Budem hrať so svojou kapelou koncerty aj nejaké festivaly. Nahral som aj novú pesničku – bude po slovensky a chcem ju čoskoro vydať. Nemám ešte presný názov, je to veľmi čerstvé, ale je to o kamarátoch a priateľstvách. Je dôležité mať ich vo svojom živote. Tento svet je predsa o tom, aby sme na ňom žili spolu. Lebo keď zostaneš sám, s telefónom ani s autom sa neporozprávaš. Mali by sme žiť viac jeden pre druhého. Mám pocit, že moji rodičia žili v časoch, keď sa ľudia k sebe správali inak. Viac sa stretávali a vážili si jeden druhého.

A čo tvoje osobné plány?

Chcel by som povedať, že čím viac tlačíme a čím viac plánujeme, tým menej to vyjde. Samozrejme, treba na sebe makať a robiť, čo nás napĺňa. Ja by som najbližšie chcel odletieť do Ameriky, kde mám rodinu. Túžim trošku cestovať, možno niečo natočiť a kúpiť si gitaru.

autor: Monika Blahová