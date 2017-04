TOP 7: Títo nováčikovia RAZ dobyjú Hollywood! Poznáte ich aj vy?

Ešte neoslávili ani tridsiatku a už je jasné, že ich čaká žiarivá budúcnosť. Minimálne v Hollywoode!

Maika Monroe

Dvadsaťtriročná Maika, vlastným menom Dillon, si ešte ako tínedžerka zahrala so Zacom Efronom v dráme Za každú cenu, neskôr s Kate Winslet vo filme Predĺžený víkend, v psychologickom trileri The Guest a v indie horore It Follows, ktorý ju vystrelil medzi najväčšie herecké objavy novej generácie. Maika však nie je len herečka, ale aj profesionálna kiteboardistka.Rodená Kalifornčanka dokonca istý čas žila v Dominikánskej republike, aby sa svojmu obľúbenému športu mohla naplno venovať, a dodnes tvrdí, že ju naučil disciplíne. Tá sa jej pri herectve skutočne zíde.

Saoirse Ronan

Má len dvadsaťdva a už bola dvakrát nominovaná na Oscara aj Zlatý glóbus. Prvú nomináciu získala ako trinásťročná za drámu Pokánie, druhú pred dvoma rokmi za Brooklyn. Saoirse ste však mohli vidieť aj vo filmoch Lovely Bones, Grand Hotel Budapešť či Hanna. Mladá herečka je už dnes považovaná za budúcu hviezdu strieborného plátna a len v tomto roku uvedú štyri filmy, v ktorých si strihla úlohu.

Alden Ehrenreich

Koho objaví Steven Spielberg, ten sa o nedostatok úloh nemusí báť. A presne tak sa začala kariéra dnes už dvadsaťsedemročného fešáka z Los Angeles. Po tom, ako si slávny režisér pozrel jeho komediálne video, obsadil ho do seriálov Supernatural a CSI. Od menších úloh bol len krôčik k poriadnemu filmu a Alden má dnes na konte spoluprácu s Francisom Fordom Coppolom a jeho dcérou Sophiou v smínkach Tetro a Somewhere, ale zahral si aj v komédii Beautiful Creatures a Hail, Caesar! Dnes sa už vie, že práve Aldena čaká životná úloha – postava Hana Sola v ďalšom filme Star Wars. Už sa nevieme dočkať!

Lily Rose Depp

Božský mix génov od Johnnyho Deppa a Vanessy Paradis sa neprejavil len v dokonalej vizáži, ale aj v hereckom talente. Sedemnásťročná Lily-Rose odštarovala kariéru ako modelka. Po tom, čo sa objavila v kampani Chanel, však pričuchla k herectvu. So svojím slávnym otcom účinkovala vo filme Tusk a v Yoga Hosers, vo francúzskej snímke La Danseuse hrala Isadoru Duncanovú a nedávno ste ju mohli vidieť vo francúzsko-belgickej dráme Planetárium. Už teraz je jasné, že Lily-Rose bude o pár rokov rovnako vychytená ako jej fešní rodičia.

Ezra Miller

Vyzerá viac ako rocker než operný spevák, ale práve ním sa chcel Ezra stať, keď mal šesť rokov. Hoci účinkoval dokonca v Metropolitnej opere, napokon skončil pri filme. Objavil sa v snímkach City Island, Every Day aj vo filme We Need To talk About Kevin, ktorý sa stal v Cannes hotovou senzáciou. Najnovšie sa na dvadsaťštyriročného herca môžete tešiť vo filmovej adaptácii komiksu Justice League.

Mia Wasikowska

Krehká blondína nedávno oslávila dvadsaťsedem rokov a má za sebou minimálne tridsaťtri filmových a televíznych úloh. Najväčšiu slávu jej však nepochybne priniesli snímky Jana Eyrová, Burtonova Alenka v krajine zázrakov a neskôr pokračovanie Alenka v ríši divov: Za zrkadlom. Sympatickú Austrálčanku si všimol sám režisér Gillermo del Toro, ktorý ju obsadil do hororu Crimson Peak. Teraz si už len počkať, aké úlohy sa herečke a fotografke (áno, stíha aj fotiť) ujdú najbližšie.

Tom Holland

Mladučký Brit bude môcť piť legálne alkohol v USA až toto leto, ale ocenenia zbiera už zopár rokov. Najskôr zasvietil v muzikáli Billy Elliot, ktorý mu otvoril cestu k novým pracovným úlohám. Ako pätnásťročný si zahral v The Impossible s Naomi Watts a Ewanom McGregorom, vďaka čomu získal uznanenie kritikov a status budúcej hviezdy. Vidieť ste ho mohli však aj vo filme V srdci mora, ako Spidermana v Captain America: Civil War a pripravovanom filme Spider-Man: Homecoming.

autor: EMMA/ Broňa HOLCINGER