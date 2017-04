Charizmatická herečka Dania Ramirez predáva svoj útulný domček v Hollywoode

Krásna herečka Dania Ramirez sa narodila v meste Santo Domingo, v Dominikánskej republike a už od útleho veku ju to ťahalo ku herectvu. Ako malá si zahrala v niekoľkých telenovelách a už 15 ročnú ju objavila modelingová agentúra. Po univerzite sa presťahovala do mekky hviezd strieborného plátna, do Los Angeles a zahrala si v niekoľkých videoklipoch. Poznať ju však môžete zo seriálu Buffy, premožiteľka upírov, Sopránovci, Hrdinovia, no najmä ako naivnú Rosie zo seriálu Prefíkané slúžky. Spolu s manželom, režisérom Bevom Landom predávajú svoj krásny dom v západnom Hollywoode.

Útulný domov hviezdneho páru sa nachádza v oblasti Norma Triangle, je v španielskom štýle a pochádza z roku 1935. Nachádzajú sa tu štyri spálne, dve kúpeľne, formálna spoločenská zóna s kozubom, kuchyňa s kamennou podlahou a to všetko pod klopenými stropmi a hŕstkou tradičných detailov. Peknou bodkou za týmto útulným rodinným bývaním je priestor záhrady, kde je dláždená plocha s posedením, kvetmi i fontánou, ukryté za vysokým živým plotom. Pozrite sa sami, čo všetko dostane nový majiteľ za sumu 1,8 milióna dolárov.

Autor: ma/ipeknebyvanie.sk