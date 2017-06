Dedička firmy Swarowski ponúkla svoju vilu do aukcie. Nechýba ani nejaký ten krištáľ

Vanessa Swarovski je dedičkov pomyselného trónu rodiny Swarovski, ktorých korene siahajú do susednej Českej republiky. Daniel Svárovský ako brúsič skla prišiel na konci 19. storočia s vynálezom špeciálneho elektrinou poháňaného stroja na brúsenie krištáľu a dnes je z malej firmičky svetový unikát pracujúci s tými najznámejšími módnymi značkami, no veľa má čo povedať aj do optiky.

Dedičkou firmy je Vanessa Swarowski, ktorá tvrdí, že sa nestotožňuje s rebelantstvom voči napred naplánovanej životnej ceste. Práve naopak. Fungovanie firmy celý život pozorovala, až sa na jeho vedenie začala mimoriadne tešiť. Nedávno médiá informovali o tom, že sa Vanessa rozhodla predať jedno zo svojich sídel.

Texaská vila na krásnom pozemku je ponúknutá do aukcie, ktorá sa bude konať na konci júna. Jej vyvolávacia cena je stanovená na 4 milióny dolárov a nový majiteľ sa môže tešiť na prepychové bývanie v oblasti, kde bývajú samé hviezdy (Jonas Brothers, Brian Watts, Josh Hamilton,…) a kde súčasná majiteľka necháva svoj podpis v podobe krištáľových detailov.

Vilka stojí na pozemku veľkom viac než 820 m2, má šesť spální, deväť kúpeľní, relaxačnú miestnosť, veľkú terasu, premietaciu miestnosť, bazén či vírivku a nechýba ani hosťovský domček. A to všetko je zaklincované unikátnym výhľadom na luxusné golfové ihrisko Vaquero Club. Pozrite sa sami.

Autor: Mária Ambrozová