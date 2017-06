Do newyorského apartmánu herečky Hilary Swank sa v okamihu zamilujete!...

Sympatická kráska má na svojom konte dvoch Oscarov a jej kariéra je stále na vzostupe. Zahrala si v populárnom snímku Million Dollar Baby po boku Clinta Eastwooda, manželku Keane Reevesa v Takmer dokonalom zločine či najznámejšiu cestovateľku Amelie Earhartovú s Richardom Gerom. O tom, ako si hviezda nechala šikovne poradiť od odborníkov pri zariaďovaní svojho krásneho apartmánu v Paríži, sme vám písali TU. Dnes sa ale pozrieme na ďalšie herečkine bývanie.

Od roku 2002 do roku 2007 herečka bývala so svojim vtedajším manželom Chadom Lowom v útulnom apartmáne uprostred veľkého New Yorku. Zatiaľ čo srdce domova v podobe drevených detailov pár zanechal bez zmeny, prišla kompletná rekonštrukcia všetkého navôkol. Vymenili sa okná, zaviedlo centrálne kúrenie,… Veľkú úlohu v interiéri zohráva sklo a ním prepojené niektoré časti domu či interiér s exteriérom. Okrem niekoľkých spální, kúpeľní, šatníkov, knižnice či krásnej, profesionálne vybavenej kuchyne patrí k domu dnes na trhu ocenenom na 12 miliónov dolárov, aj malá mestská záhrada ako bonus. Pozrite sa sami v našej FOTOGALÉRII.