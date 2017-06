Historický apartmán Rockefellera práve pribudol na realitný trh. Čo ukrýva a aká je jeho cena?

David Rockefeller, miliardár, filantrop, zakladateľ Manhattanskej banky a vnuk slávneho magnáta v oblasti priemyslu, Johna D. Rockefellera, zomrel pred niekoľkými mesiacmi vo veku 101 rokov. Ako najstarší žijúci článok prestížneho rodu, už odmalička vedel, čo to znamená bývať luxusne a vyrastal v osem poschodovom mestskom dome, v najvyššom dome (pre jednu rodinu), aký bol kedy v New Yorku postavený. So svojou manželkou Peggy však celých 69 rokov žil v krásnej historickej budove na Upper West Side, a ten vám dnes zblízka ukážeme.

Samotná budova pochádza už z roku 1924 a podľa informácií realitnej kancelárie, ktorá ju predáva, je uvedená cena 32,5 milióna dolárov o niečo nižšia oproti domom z rovnakého obdobia v jej blízkosti (v časti Upper East Side), pretože je trošku zanedbaná a potrebuje rekonštrukciu.

Bývanie má rozlohu viac než 600 m2, nachádza sa tu osem spální, osem kúpeľní, knižnica, šesť samostatných izieb pre zamestnancov, výťah, vínna pivnica a osem kozubov, ktoré robia z tohto bývania akýsi útulný zámoček. Tí, ktorí ho navštívili tvrdia, že domov je dokonalým obrazom svojho dnes už bývalého majiteľa a reflektuje jeho záľubu v cestovaní a kvalitnom nábytku. Interiér zdobia unikátne kúsky z Francúzska a celej Európy z 18. storočia, či krásny porcelán z Ázie. Pozrite sa sami.

