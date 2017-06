Farebný, letný, svieži. Interiér v tomto štýle vás len tak ľahko neomrzí

Ak máte pocit, že u vás doma panuje dizajnová nuda, zatočte s ňou! Napríklad aj tým, že si interiér zariadite v retro štýle. Záplava farieb, neviazanosť, porušovanie pravidiel. To je retro, teda návrat do obdobia 50. - 70. rokov 20. storočia.

K vytvoreniu pôsobivého interiéru s retro prvkami nepotrebujete nevyhnutne originály z toho obdobia. Celkom postačí, ak siahnete po verných kópiách a napodobeninách, ktoré dnes zoženiete kdekoľvek.

Pre dekorovanie v retro štýle je dôležité, aby ste sa pridŕžali niekoľkých znakov, ktoré sú pre toto obdobie typické. Z materiálov ide najme o chróm, vinyl a umakart, ktoré by teda u vás doma nemali chýbať. Čo sa nábytku týka, vyčnievajú lisované plastové stoličky najrôznejších farieb, drevený nábytok na zošikmených nožičkách, lakovaný nábytok zaoblených tvarov a výrazné doplnky s metalicky upraveným povrchom. Strieborné sú úplne naj.

Absolútne najtradičnejším prvkom tohto štýlu je takzvaný kozmický vzhľad, takže nábytok, lustre, lampy, kreslá, hodiny a doplnky, ktoré vyzerajú akoby k nám prileteli priamo z vesmíru.

Čo sa farebnosti týka, pre tento smer sú výborné kombinácie farieb ako šedá, horčicovo žltá, limetková alebo aj tmavohnedá. Ak siahnete po oranžovej, žltej, čerešňovej, bledučko modrej alebo krémovo ružovej, stále ste v štýle.

Vzorované tapety? Iste! Bez tých by to nebola pravá retro domácnosť. Komiksové obrázky, portréty filmových a hudobných ikon, reklamné slogany a modely dobových automobilov, to všetko sú detaily, ktoré vytvoria ten správny dojem. Nič z toho teda u vás doma nemôže chýbať. V obchodoch dnes dostanete hodiny, mixéry, toastery, kuchynské váhy či rádiá v retro dizajne.

Autor: Kristína Falťanová