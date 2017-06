FOTO: Navštívte s nami krásne slovenské bývanie na bratislavskom nábreží

Rozlohou neveľký dvojizbový byt na 30. poschodí poskytuje unikátny výhľad na okolie aj komfortný životný priestor pre jedného-dvoch obyvateľov. Napriek tomu, že manželia kúpili byt s cieľom prenajať ho, zariadený je kvalitne a elegantne. Pomohla im s tým Jana Cymorková, interiérová dizajnérka, s ktorou sa zoznámili v jej štúdiu pri hľadaní inšpirácií. Andrea a Paul nemali konkrétnu predstavu o štýle bytu. „Jedinou požiadavkou majiteľov bolo, aby bol byt kvalitne a funkčne zariadený, pôsobil príjemne a decentne bez akýchkoľvek výstrelkov či divokých farieb,“ hovorí dizajnérka Janka.

Zamaskované

Keď majitelia byt kúpili, boli položené podlahy, nainštalovaná kuchynská linka a sanita v kúpeľni. Priestor bytu mal rôzne odskoky, výklenky, niky, ktoré Janka vhodne využila alebo zamaskovala. Niku v spálni, ktorá vyčnievala do obývačky, využila na umiestnenie postele:

„Nechcela som dať posteľ na protiľahlú stranu, odkiaľ by bol asi krajší výhľad cez okno, no nezmestilo by sa tu okrem skrine nič viac. Takto som sem dostala aj pracovný kútik.“ Posteľ je vyrobená na mieru s úložným priestorom a čalúneným čelom, ktoré kopíruje z jednej strany okraj niky. Odskok v obývačke dizajnérka zaobalila knižnicou a zvyšok kopíruje drevený obklad. Vznikol tak dominantný drevený blok na rozhraní obývačky a chodby, ktorý farebne vyvažuje a odľahčuje svetlá sedačka, závesy, koberec a nízka televízna skrinka. Sedačku dopĺňa dvojica stolíkov a kožený puf. Knižnica a všetok úložný nábytok v byte sú v rovnakom dizajne vyrobené na mieru. Neveľká obývačka prechádza do jedálenského kútika a kuchyne.

Na zútulnenie

Hneď za dverami upúta vinylová tapeta, na ktorej vyniká veľké zrkadlo v zlatom ráme. „Vybrala som vinylové tapety. Sú nielen pekné a zútulňujú priestor, ale aj praktické, kedykoľvek ich možno utrieť,“ zdôvodňuje výber Janka.

Tapety sú v každej miestnosti. V spálni dominuje nádherná a upokojujúca modrá tapeta pripomínajúca more, v obývačke sivá s motívom kruhov a s jemnými kryštálikmi. Obrovské okná sú zmäkčené záclonami. V obývačke dopĺňa jemnú záclonu dekoratívny záves na reguláciu svetla, v spálni je zasa praktický zatemňujúci. Na balkónových dverách pri jedálenskom stole sú moderné plisé rolety.

Mgr. art. Jana Cymorková

autorka interiéru

www.cymorka.sk

"Svietidlá nad jedálenským stolom majú zlaté úchytky, aj na vankúšoch na sedačke sa objavujú zlatisté odlesky v kombinácii s neutrálnymi tónmi. V zlatistých odtieňoch by som odporučila ladiť aj ďalšie doplnky, ktoré by zjemnili a podporili príjemnú atmosféru bytu."

Autor: Adela Motyková