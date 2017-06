Vy ste nízka a on vysoký: Ako ulahodiť kuchyňou obom? My vám poradíme!

Okrem toho, aby kuchyňa sadla obidvom zo stránky telesnej výšky, dôležité je správne a praktické usporiadanie jednotlivých zón, keďže aj rozpätie rúk bude podstatne rozdielne. V tom prípade sa treba prispôsobiť menšiemu z dvojice.

Základ je pracovná plocha

Ideálnym riešením bude, ak zvolíte dve úrovne pracovnej plochy. Jednu s ideálnou výškou pre vás, druhú pre partnera. Je v podstate absolútne jedno, či máte kuchynskú linku v tvare U, L, alebo dve rovnobežné pracovné plochy. Problém môže nastať, ak máte kuchyňu v tvare I. tam odporúčame zvážiť možnosť kuchynského ostrovčeka alebo pultu.

Pri výške 150 centimetrov vám postačí výška pracovnej plochy 80-85 centimetrov. Ak ste však vyšší ako 170 centimetrov, vhodná bude výška 95 centimetrov a viac preto, že horné skrinky nemajú vo všeobecnosti presiahnuť výšku 185 centimetrov od podlahy. Pravdaže, ak si veľkosť vášho bytu vyžaduje využiť priestor na maximum, skrinky a police potiahnite až k stropu. Do základnej výbavy kuchyne však nezabudnite pridať pomocné schodíky. Fígeľ, ktorým si môžete pomôcť, je rozšíriť hĺbku pracovnej dosky z klasických 60 na 75 centimetrov. Spodné skrinky môžete zavesiť o čosi nižšie tak, že medzi pracovnou doskou a nimi má zostať minimálne 55 centimetrov.

Varíme a umývame

Pri zariaďovaní kuchyne sa vychádza z toho, aký je váš životný štýl. Rada a často varíte? Výška a umiestnenie varnej dosky majú predovšetkým vyhovovať vám. Partner rád pečie a griluje? Rúru na pečenie umiestnite do výšky očí.

S umývaním riadu môže byť problém. Ak bude umývadlo prinízko, vášho partnera bude po chvíľke v predklone bolieť celý chrbát. Drez teda v každom prípade radšej umiestnite do vyššej časti pracovnej linky, prípadne to vyriešte umývačkou riadu. Modriny na ramenách či čele vysokým mužom často spôsobujú hrany horných skriniek a digestory.

ie sú však v kuchyni potrebné, miesto klasických preto zvoľte radšej zošikmené dizajnovo moderné odsávače, ktoré len minimálne zasahujú do priestoru, či zasúvateľné pod pracovnú plochu.

Praktická klasika

Nepodceňujte systémové vybavenie skriniek a správne uloženie potravín, riadu a kuchynských pomôcok. Tie totiž budete používať obaja. Premyslite si, na ktorú stenu umiestnite horné skrinky, na ktorú otvorené police. Veľmi ťažké a veľké roboty alebo hrnce neodkladajte vysoko, aby ste sa k nim pohodlne a bezpečne dostali aj sama, v prípade, že partner nebude doma.

Investujte do kvalitných pántov a výsuvov. Môže sa stať, že pri načahovaní či vystupovaní do výšky sa do niektorých otvorených dvierok zapriete. Pri dvierkach ešte zostaneme, uprednostnite klasické otváranie s úchytkami v ich spodnej časti. Nižšiemu z vás sa tak s nimi bude ľahšie manipulovať. V prípade otvárania na plynové piesty do výšky môže nastať problém s ich dočiahnutím pri zatváraní.

Autor: Kristína Falťanová