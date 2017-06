Mladí manželia túžili po modernej záhrade ideálnej na oddych. My sme ich navštívili

Prirodzene svahovitý terén s trávnikom, niekoľko dospelých stromov, pri plote strihané rastliny, úžitková časť so zeleninovými hriadkami a niekoľkými ovocnými stromami – to by ste tu našli pred pár rokmi. Mladí manželia s dvomi malými deťmi chceli priestor zatraktívniť a vytvoriť oddychové zázemie. Lákala ich tiež predstava kvitnúcich a celoročne zaujímavých kvetinových záhonov. Mysleli aj na deti. Okrem pieskoviska mal pribudnúť rovný terén ideálny na loptové hry. Oslovili tri záhradné ateliéry, ktorých práce sa im páčili, a dali si vypracovať prvé skice. V tejto malej súkromnej súťaži obstál záhradný ateliér Flera.

Úplne nanovo

„Ťažiskom nového riešenia,“ spomína Ferdinand Leffler, „sa malo stať vytvorenie súkromného miesta pre rodinu, v ktorom je oddych na prvom mieste. To znamenalo v porovnaní s tým, čo tu bolo, celkom nový koncept. Vytvorenie rovinatého úseku si vyžiadalo aj razantnejšie terénne práce so stavbou oporných múrikov a s vytvorením terás. Vylepšovali sme aj pôdu. Obohatili sme ju o piesok a kompost, ktoré sa do nej poriadne zamiešali.“

Architekti – na návrhu spolupracovala aj Ferdinandova kolegyňa Natália Vataščinová – pristupovali k zadaniu citlivo aj s ohľadom na pôvodné dreviny. „Dospelá zeleň je v záhrade zvyčajne veľké plus. Výrazne dotvára priestor, cloní od ulice a v lete poskytuje tieň. Samozrejme, v prípade, ak bola, hoci pred desiatkami rokov, vysadená na vhodnom mieste. A tu bola. Dospelé duby a javory sa stali súčasťou terás a všetko pôsobí tak, akoby to rástlo spolu už oddávna.“ Domáci milujú paradajky a v lete čerstvé bylinky, a tak jednou z požiadaviek bola i menšia úžitková časť. Tá našla miesto za domom. Okrem skleníka a vyvýšených záhonov s jahodami a bylinkami sem veľmi príjemne zapadol aj vizuálne moderný záhradný domček v tradičnom tvare.

Dobre namixované záhony

Atraktivitu, hravosť, ba až istú veselosť sem vnášajú príjemné kombinácie množstva kvitnúcich rastlín. „Záhony sú situované najmä na novovzniknutých terasách pod dospelými stromami,“ hovorí Natália Vataščinová. „Preto sme vyberali prevažne tieňomilné druhy. Namixovali sme ich tak, aby stále niečo kvitlo. Všetko je ladené v elegantnej a slávnostnej smotanovej, ktorá je jemne okorenená ružovou a fialkovou.

Na jar rozkvitajú z drevín rododendrony, orgovány a kaliny, z trvaliek kosatce, pivonky, bergénie, orlíčky a z cibuľovín cesnaky. Začiatkom leta sa pridávajú veľké súkvetia smotanovobielych hortenzií doplnené ružovými astilbami a žltozelenými nenápadnými alchemilkami. Neskôr sa vyfarbia náprstníky a nenáročné funkie. Najviac tienisté miesta porastá pôdopokryvná zimozeleň a brečtan. Hoci jednotlivé kamene sú v opornom múriku spojené betónom kvôli lepšej stabilite, medzi mnohými ponechali medzery na rozchodníky a skalné ruže, vďaka čomu múrik pôsobí oveľa prirodzenejšie.“

Nový návrh počítal aj s novými stromami, aby aj do budúcna ostala kostra priestoru zachovaná. Pribudli viackmenné brezy a muchovníky, platan a gledíčia zaujímavá dlhými strukmi.

Sochy na skúšku

Premýšľate nad kúpou umeleckého diela do vlastnej záhrady? A počuli ste už o tom, že než sochu kúpite, môžete si ju najskôr prenajať? Výhody tohto riešenia sú jasné. Predídete vyhodeniu peňazí v prípade, že sa vám socha na danom mieste nakoniec nebude páčiť. Po uplynutí dohodnutého času, napríklad pol roka či roka, sochu jednoducho vrátite. A ak sa s ňou zžijete, zaplatíte za ňu. Tak to bolo i v tejto záhrade. Kovové sochy, ktoré vidíte na niektorých fotkách, sa na múrikoch slnili a vyhrievali pol roka. A hoci si investori zvyčajne na sochy zvyknú až natoľko, že si záhradu bez nich už nevedia predstaviť, tu nakoniec putovali späť do galérie. Presne podľa priania domácich a bez zbytočne vyhodených peňazí.

Ferdinand Leffler

Natália Vataščinová

www.flera.cz

Foto: Atelier Flera



"Pán domu je pracovne veľmi vyťažený a zadanie nechal na svoju polovičku, ktorá nám dala voľnú ruku. Krátko pred začatím realizácie sa však ukázalo, že investor má na mnoho vecí pomerne vyhranený názor, o ktorom sme nevedeli. Museli sme sa vrátiť celkom na začiatok procesu, čo realizáciu o niečo zdržalo. Preto pred tým, ako si pozvete záhradného architekta, sadnite si spolu celá rodina a rozprávajte sa o predstavách a túžbach, ktoré sú spojené s trávením času v záhrade, a preberte aj jej vizuálnu podobu."

