Nemáte v záhrade vhodnú pôdu na pestovanie dobrôt? Nevadí! Ide to aj inak!

Ak ste fanúšikom záhradkárčenia a od byliniek na parapetnej doske ste sa pomaly dostali ku kvetinovým záhonom, či dokonca šťavnatej zelenine či ovociu, určite už veľmi dobre viete, akú dôležitú úlohu zohráva vhodný výber substrátu, do ktorého svoje rastlinky zasadíte. V prípade izbových rastlín, či tzv. balkónoviek je výber jednoznačný. Tu si môžete vybrať z množstvo ideálne namiešaných druhov substrátov z väčších či menších obchodných reťazcov, ktoré vašej zeleni ponúknu presne to, čo potrebujú. Ako je to však so záhradou, ktorá je síce plná pôdy, no nevyhovujúcej pestovaniu zeleniny a ovocia? Riešenie je jednoduché a veľmi efektné!

Dlhoročný trend pestovania v závesných kvetináčoch si obľúbili už naše staré mamy. Môžeme si tak skrášliť aj tie najmenšie panelákové balkóny a využiť aj priestor, ktorý máme nad hlavou. O tých najkrajších popínavkách a plazivkách sme vám už písali. Dnes sa však zameriame na chrumkavú, šťavnatú zeleninu.

Závesné kvetináče plné výživnej pôdy (ktorú si taktiež jednoducho zaobstaráte v ktoromkoľvek záhradkárstve) môžete využiť napríklad na pestovanie uhoriek, ktorým sa mimoriadne darí aj v tieni, čiže ak máte balkón otočený na sever, nemusíte sa báť neúspechu. Ďalej vyskúšajte zasadiť voňavé jahody, ktoré ale treba denne zalievať, radosť vám urobia aj cherry paradajky, hrášok alebo dokonca zdravý mangold plný vitamínov. No a zabudnúť nesmieme ani na bylinky.

Autor: Mária Ambrozová