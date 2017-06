Toto na vašej terase nesmie chýbať! A nemyslíme len záhradný nábytok

Obývačka v prírode

Aj takto by sme obrazne mohli nazvať terasu. Preto by na žiadnej nemala chýbať zeleň alebo kvetiny. Bez nich by terasa jednoducho nedýchala. Ako si však vybrať a kde čo zasadiť? Dôležitá rada znie – príliš nekombinujte. Chcete na vašej terase cítiť kúsok mora? Zvoľte typicky prímorské rastliny ako oleander, palmy, ibištek alebo rozmarín. Ak uprednostňujte tradičnejší vidiecky štýl terasy, zamerajte sa na petúnie, muškáty, chryzantémy a podobne. Ak máte na terase pergolu, vysaďte k nej popínavé ruže, brečtan alebo vistériu.

Posedenie pri mesiačiku

Aby ste mohli prežívať aj takéto pekné chvíľky, vaša terasa musí byť aspoň čiastočne osvetlená. Romantici môžu zvoliť lampióny, lucerny alebo umelé sviečky. Tí, ktorí na terase plánujú aj večerať, musia priestor osvetliť o niečo lepšie. Použiť môžete nástenné alebo aj stojace svietidlá. Dobrým nápadom sú aj svietidlá alebo reflektory s pohybovým senzorom. Hlavne si pri všetkom záhradnom osvetlení dajte pozor, aby bolo skutočne vhodné do exteriéru a odolávalo poveternostným vplyvom.

Pripravme si občerstvenie

K posedeniu na terase obvykle patrí aj dobrá grilovačka. Tá sa nezaobíde bez grilu, ohniska alebo kozuba. Kozub výborne poslúži aj pri studenších večeroch a krásne vás zahreje. Na jeho výstavbu oslovte odborníkov, musí totiž spĺňať niekoľko dôležitých parametrov, napríklad dostatočne vysoký komín. Ak však nechcete do ohňa na terase investovať toľko miesta a financií, možno vás oslovia moderné ohniská. Sú to zväčša misy alebo iné nádoby na rozloženie ohňa. Odpadá tak problém s neestetickým spáleniskom.

Autor: Iveta Madigárová Čujdíková