FOTO: Otec si vylepšuje svaly vďaka deťom. Robí si z nich činky!

Osobný tréner vidí v cvičení s ratolesťami len samé výhody. Naozaj stačí trochu fantázie a vytvoríte si plnohodnotný tréning.

Dave Brown z anglického Chesteru sa rozhodol, že si vylepší tréning. Na pomoc si zobral svoje deti Ryana a Bethan. Podľa osobného trénera sú práve jeho ratolesti perfektným doplnkom posilňovania a ideálnou náhradou za činky. Cvičenie s deťmi má však oveľa viac pozitív ako sú len svaly.

Náročný džob

Vzpory, drepy, ale i ťahy... To všetko zvláda 32-ročný Dave so svojimi deťmi. A nie sú to žiadne mušie váhy. Starší Ryan váži 22 kg a mladšia Bethan 16 kg. Ratolesti si bez problémov vylezú na jeho chrbát, ľahnú si na jeho ruky alebo sa mu zavesia na krk a otec cvičí. Dave chce inšpirovať najmä rodičov, ktorí často tvrdia, že na cvičenie nemajú kedy trénovať. „Pre rodičov s deťmi býva niekedy ťažké nájsť si čas na pravidelný tréning. Preto im chcem ukázať, že to nemusí byť až také náročné udržať sa vo forme,“ povedal Dave. „Byť rodičom je však skutočne namáhavý džob.“ Cez svoje videá nabáda všetkých na aktívnejší a zdravší rodinný životný štýl.

Zábava musí byť

Nezabudne však spomenúť aj ďalšie výhody. Rodičia sú vždy pre deti vzorom, keďže ich vidia deti cvičiť, prirodzene ich to ťahá k športovaniu. Napríklad Ryan je veľkým fanúšikom džiu-džicu a z 3-ročnej Bethan rastie nádejná gymnastka. Navyše pri spoločnom cvičení sa výborne zabavíte, zasmejete, čo utuží rodinné vzťahy. Ide hlavne o hru. „Verím, že spoločné aktivity nás neposilnia len fyzicky, ale aj psychicky. Postačí, aby ste spoločne trénovali 20 minút. Ale je tu niečo, oveľa dôležitejšie. Fitness je životný štýl a vy budete pre deti tou správnou inšpiráciou,“ apeluje na všetkých oteckov Dave.

