Kúzelníčka sexi tiel: Trénerka celebrít prezrádza 4 piliere chudnutia bez JOJO efektu

Emma Thompson je jedna z celebrít, ktoré sa nechali viesť mladučkou Louise Parker a na jej postave to vidieť. Aké sú zásady získania štíhlej figúry?

Trénerka mnohých celebrít Louise Parker známa ako Kúzelníčka figúry tvrdí, že vďaka jej metóde schudnete natrvalo, bez návratu kilogramov.

4 základnné piliere

Louisina metóda stojí na 4 pilieroch, ktoré si stanovila nasledovne:

1.pilier: Nalaďte sa na úspech – myslite pozitívne, nepredpokladajte nič iné, len úspech, vizualizujte si svoj úspech, zdržujte sa medzi pozitívnymi a inšpiratívnymi ľuďmi

2.pilier: Jedzte dobre – dávajte si 3 hlavné a 2 menšie jedlá denne, nevynechávajte cukry, tuky ani bielkoviny ale voľte potraviny s nízkym glykemickým indexom, dostatočne pite, asi 2 litre vody denne

3.pilier: Žite pokojne – odstresujte svoje okolie, po 21h sa nevenujte TV, PC, mobilu, spite v noci 7 až 8 hodín, dajte si cez deň 20-minútového šlofíka, urobte si denne čas na drobnú radosť

4.pilier: Cvičte s rozumom – spravte si z cvičenia zvyk, urobte denne aspoň 10.000 krokov, žiadne extrémy a prepínania ale systematický pravidelný pohyb.

Neničte sa

Podľa Louise je dôležité, aby ste sa na nový spôsob života nastavili a neuvažovali o ňom ako o etape, kedy idete chudnúť. A hlavne, nepočítajte kalórie a nemučte sa zákazmi a príkazmi v oblasti jedla. Dôležité je pripravovať si jedlá s nízkym glykemickým indexom, po ktorých budete mať dlhšie pocit nasýtenosti. Tieto jedlá tiež udržiavajú stabilnú hladinu krvného cukru, ktorého výkyvy zapríčiňujú vlčí hlad.



„Treba, aby ste jedli pravidelne a dostali do seba všetky dôležité živiny, tým budete mať dosť bielkovín na budovanie svalov, esenciálnych tukov a tiež vlákniny pre správne fungovanie čriev,“ vysvetľuje úspešná motivátorka a trénerka. Nápady na jedlá nájdete buď na internete na Louisiných web stránkach, alebo skúste nejaké recepty pre diabetikov, ktoré sú založené práve na tom, že majú nízky glykemický index.

Žiadne lajdáctvo

Ak sa raz rozhodnete, že chcete byť zdravšia a štíhlejšia, tak už nekľučkujte a nechoďte do extrémov. Pravidelne raňajkujte, poctivo dodržujte návštevy fitka a neodkladajte ich pre rôzne výhovorky. Čoskoro sa pre vás stanú zvykom a bude to ľahšie. Jedlá si pripravujte z čerstvých surovín, nepreháňajte to s ovocím.

Jedálniček



Celý fígeľ úspechu je podľa trénerky celebrít spokojná myseľ, pravidelný pohyb a chutné jedlo s nízkym glykemickým indexom.

Na raňajky si podľa Louise môžete dať napríklad ovsenú kašu posypanú zrnkami granátového jablka a pistáciami. Desiata môže byť nektárinka narezaná na štvrťky, pričom každý kúsok ovocia je zabalený do pásika prosciutta, alebo špíz z červeného melóna a jahôd s pár praženými orechmi. Ako obed je vhodný zeleninový tanier – cherry paradajky, brokolica na pare, červená šošovica, syr fetta, na večeru grilované nemastné mäso, fazuľka a zeleninová príloha. Hlavne, aby vám všetko chutilo a jedli ste s radosťou.

