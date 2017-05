Pritiahnite závistlivé pohľady! 4 EXTRA spaľovacie cviky Gwen Stefani

Pot, drina a disciplína sú podľa príťažlivej speváčky základné princípy, ako dospieť k sexi postave. Ako cvičí a čo si radšej odoprie?

Aj po 40-tke má telo ako bohyňa a môže sa pokojne porovnávať s dvadsiatničkami. Populárna speváčka zo skupiny No Doubt, Gwen Stefani, však super krivky nezískala zadarmo. Pot, drina a disciplína, vymenúva základné princípy, ako dospieť k sexi postave. Ale čo konkrétne cvičí a čo si na tanieri odopiera?

Tréner ju nešetrí

Od roku 1997 cvičila Gwen pod dohľadom osobného trénera Mika Heatlieho a ten ju rozhodne nešetril. Okrem disciplíny v jedení jej dávkoval namáhavé, no o to účinnejšie cvičenia. „Svojim klientom vždy odporúčam vysoko intenzívny tréning s hmotnosťou vlastného tela. Treba ho však kombinovať s kardio tréningami. Robíte 4-5 cvikov bez páuz medzi cvičeniami a potom si dáte 3-minútové aeróbne cvičenie vo vysokej intenzite. Z cvikov sú to drepy s činkou, vojenské kľuky, vytláčanie činky v ležme a na záver bicyklovanie vo vysokej rýchlosti,“ vymenúva celebritný fitness tréner Heatlie.



Na vyladenie formy si ide Gwen občas aj zabehať.

Zdroj: Profimedia, Facebook/gwenstefani

Toto si teda nedopraje

To zďaleka nie je všetko. Podľa trénera Heatlieho súvisí 70-95% úspechu pri chudnutí so zdravou a vyváženou stravou. Platí to aj pre vymakanú Gwen Stefani, ktorá si niektoré jedlá musí odoprieť. „Na spaľovanie tuku treba obmedziť sacharidy. Keď to spravíte, naučíte svoje telo získavať potrebnú energiu z tukových zásob a budete chudnúť. Zredukujte príjem cestovín, zemiakov, ryže aj pečiva, striktne zakázaný je aj biely cukor a vysokotučné jedlá vrátane hranolčekov,“ vysvetľuje odborník, že štíhlu a svalnatú postavu si musíte jednoducho vydrieť. Ak ju chcete mať ako Gwen, skúste vo fitku jej 4 overené cviky. Potrebujete jednoručky, olympijskú činku a kettlebell ►