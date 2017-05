Radostnejší spôsob chudnutia neexistuje. Urobí s vami hotové divy

Tanec rozvíja kontakt so sebou samým, s vlastným telom, a prispieva k zosúladeniu tela a mysle. Treba si len vybrať, ktorý vás bude tešiť.

Tanec sa považuje za liečivý už tisícročia. Výhoda spojenia cvičenia s tancom je v tom, že dokáže aktivovať viaceré centrá mozgu zároveň – pohybovú, rytmickú aj emocionálnu.

Terapia tancom

„Pri tanečnom cvičení navyše nie je tlak na výkon. Viac pozornosti sa venuje vlastným pocitom, ponúka väčší priestor na kreativitu. Príjemná hudba v kombinácii so správne zvoleným tancom dokáže znížiť úzkosť, prispieť k uvoľneniu a dokonca uľaviť od bolesti,“ hovorí o tanci a pohybovo-tanečnej psychoterapii psychologička Mgr. Mária Vitková.

Chcete spoločnosť?

Vyvetrať si hlavu tancom môžete aj vtedy, keď tancovanie nie je vašou prednosťou. Treba len vhodne zvoliť, akému pohybu dáte prednosť. Natriasať sa pri hudbe môžete buď sami doma, alebo na skupinových tréningoch zumby, latina, kudura či iného štýlu. Podľa toho, čo je vám bližšie.

Latino nemusíte vedieť

„Netreba vedieť tancovať, netreba poznať kroky, netreba mať kondičku, stačí opakovať po inštruktorovi a nechať sa viesť hudbou. Problémy, ktoré vás ťažili, sú zrazu preč, vy ste spotení, ale šťastní, plní energie a endorfínov, dokonale uvoľnená,“ povzbudzuje lektorka latino klubu Diana, prezývaná Dee. Bez rozdielu veku, pohlavia, výšky či hmotnosti odporúča najmä tým, čo majú sedavé zamestnanie, vyskúšať reggaeton. „Na lekcii ochutnáte kúsok exotiky, ktorá vás napumpuje chuťou do života!“

Kizombica z Angoly

Exotickej sestričke z Ordinácie v ružovej záhrade Mare Lukame, ktorá pochádza z Angoly, tanec doslova zmenil život. „Odmala som robila nejaký šport, no vždy som si pripadala trochu disproporčná. Trápila som sa buď pre veľký zadok, silné ramená, alebo pre tuk na stehnách. Všetko sa zmenilo, keď som začala pravidelne tancovať kuduro a kizombu,“ vraví dnes už lektorka skupinových tanečných cvičení.

„Podľa mňa neexistuje radostnejší a príjemnejší spôsob chudnutia, alebo vlastne žitia ako takého, než je život s kudurom. Získate s ním také pohybové zručnosti, o akých ste ani nesnívali. Mimochodom, po pár lekciách si všimnete, ako vaša postava naberá dokonalé tvary.“ A viete, čo znamená kuduro? Africký hudobný a tanečný štýl, ktorý v preklade znamená dokonalý zadok!

Nudiť sa nebudete

Pre mnohých je zumba doslova životný štýl. „Každý by ju mal zažiť na vlastnej koži, iba tak naozaj pochopí, aká je to vzrušujúca zábava,“ tvrdí inštruktor fitneszumby Eliér. Zumba je aeróbne cvičenie na hudbu, pričom rýchla strieda pomalú, jeden tanečný štýl obmieňa druhý. „Na zumbe sa nedá nudiť, pretože vás pohltí salsa, merenge, hip-hop, čača, samba a ďalšie štýly. Naozaj sa to ťažko opisuje, oveľa lepšie je aspoň raz to zažiť!“ nabáda Eliér na vyvetranie hlavy a precvičenie tela zumbou. Nepridáte sa?

