Konečne som ženská! TAKTO sa Ellie Goulding vymakala k sexi postave

Nemala som zadok ani prsia, priznáva sexi anglická speváčka Ellie Goulding. A potom sa rozhodla v živote spraviť radikálnu zmenu a zmenila sa jej dokonca aj tvár.

Pri pohľade na jej štíhlu a vypracovanú postavu mnohé blednú závisťou. Ale nič predsa nie je zadarmo! Ellie Goulding je pozitívne posadnutá zdravým životným štýlom a na tréningu zo seba dáva maximum. Aké je tajomstvo jej sexi a pevnej postavy?

Necítila sa žensky

Príťažlivá anglická speváčka a skladateľka nikdy netúžila byť extrémne štíhla. Nie vždy však vyzerala tak, ako teraz. Za všetko vďačí zmene životného štýlu. „Kedysi som mala plochý zadok, nemala som žiadne prsia ani tvary. Dnes som oveľa ženskejšia. So svojím telom som aj spokojnejšia. Darí sa mi stravovať veľmi zdravo a moje telo aj črty tváre sú iné. Dokonca mám aj žiarivejší pohľad,“ pochvaľuje si fit tridsiatnička, ktorá bola najskôr od roku 2013 vegetariánkou, teraz už tri roky vegánkou.

Pot & drina

Napriek tomu Ellie vie, že len zdravé jedlo jej svaly neprinesie, preto cvičí takmer denne a staví na rôzne druhy aktivity. Zamilovala sa do bootcampu – skupinového programu s intenzívnym kruhovým tréningom. V rámci intervalov pri ňom precvičí všetky svalové skupiny. Ale pozor! Do a z telocvične si Angličanka ešte 25 minút pobeží. Venuje sa aj boxu či joge. A má ešte 3 bonusové fitness tipy, ktorými sa riadi nielen vo fitku, ale aj v živote:

1. Nepopierajte svoje hriechy



Nehanbite sa za ne, sú vašou súčasťou, odkazuje Ellie, že napríklad alkoholu sa nezriekla. „Nikdy sa nehanbím hovoriť o svojej minulosti. Dlhý čas som fajčila. Ešte stále pijem alkohol. Verím, že musíte všetko udržať v rovnováhe. Očakáva sa od nás, že budeme zdraví a fit po celý čas, no to sa nikdy nestane. Musíme sa vyrovnávať so stresom. Občas si chcem dať na konci dňa drink a nehanbím sa za to,“ priznala diva otvorene.