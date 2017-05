FOTO: Táto fotka odštartovala jej chudnutie. Sladkosti ju obrali o hru s deťmi

Mareike si niekoľkokrát do dňa pochutnávala na čokoládach alebo koláčoch. Ručička váhy sa nakoniec vyšplhala nad stovku a mamička prestával stíhať svojim deťom.

Američka Mareike Lott je mamou dvoch energických detí. Jedného dňa však zistila, že sa so 6-ročnou Miou a 4-ročnou Leonou už vôbec nehrá. Kvôli svojej obezite im jednoducho nestíhala, ani doma, ani na ihrisku. Vypomstilo sa jej dlhoročné maškrtenie. Mareike milovala okrem svojej rodiny aj sladkosti.

Čokoláda pred spaním

Klasický jedálny lístok 31-ročnej Američanky tvorili najmä cestoviny, čokoláda a koláče. Úplne vynechávala raňajky. Jej prvým jedlom boli pred obedom dve veľké misky sladkých cereálií. Na obed si pripravila veľkú porciu cestovín so syrovou omáčkou. Poobede si pochutnala na celozrnnom koláči. Na večeru si väčšinou dala tri porcie cestovín so syrom. Deň končila večerným dezertom. Najčastejšie išlo o čokoládový koláč alebo niekoľko balení čokolády. A tak to išlo roky... Mareike nakoniec vážila vyše 105 kg. Postupne začala strácať energiu.

Radšej sedela

„Bola som taká unavená, že som radšej ani nešla za nimi na poschodie. Sedela som na gauči alebo som ich len podporovala v hre na diaľku. Všetky moje aktivity, ako napríklad beh alebo chodenie po schodoch, boli pre mňa vyčerpávajúce. Kvôli obezite ich sprevádzali i nepríjemné zvuky,“ spomína Mareike Lott. Obezita ju obrala o sebavedomie a začala sa vkrádať aj do manželskej spálne. Bolo jej stále nepríjemnejšie ukázať sa pred manželom nahá. „Každý deň, keď som sa išla obliekať, som plakala. Nič mi nebolo dobré a tak som radšej nosila tehotenské šaty, hoci od narodenia mojej mladšej dcéry vtedy prešli už tri roky,“ zdôverila sa Mareike denníku Daily Mail.

Fotka ju vystrašila

Povestnou poslednou kvapkou bola rodinná fotka z ihriska. Keď Mareike videla ako sedí na detskom ihrisku, zostala zhrozená. „Bola som šokovaná. Vedela som, že nežijem zdravo. Vedela som, že som morbídne obézna. Ale vidieť to všetko na obrázku, bolo úplne iné,“ napísala pod fotku, ktorá jej zmenila život na sociálnu sieť. Mareike sa zaťala. Vymenila sladkosti za sezónnu zeleninu a začala každý deň polhodinu cvičiť so svojim dcérami. Ako mama dvoch detí nemala inú šancu. Buď mohla trénovať s nimi alebo necvičiť vôbec. „Dcéry cvičenie milujú. Vďaka tréningu máme lepší život. Vidia, že ich mama je šťastnejšia, má viac energie a nesedí v depresii na gauči,“ hovorí Mareike.

Opäť štíhla

Postupne sa odhodlanej mamičke podarilo schudnúť 38 kg. Približne po dvoch rokoch je naozaj v bezchybnej forme. Cvičí však stále. So svojim rodinným tréningom i chutnými, zdravými receptami sa delí so svetom na blogu a sociálnej sieti. Mareike sa opäť naučila mať rada svoje telo. Už nevynecháva ani raňajky. Väčšinou si dá jogurt s ovocím a orechmi. Úplne si neodopiera ani sladké, len si na ňom pochutnáva v zdravšej podobe.

Pozrite si ako sa Mareike podarilo schudnúť!