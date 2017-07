Obmedzujete sa, no stále nechudnete? Zaostrite na hormóny!

Spoznajte svoje hormonálne nastavenie a nadbytočné kilogramy zhodíte aj bez drastických diét. Niekedy stačia drobné zmeny.

Na sladkosti sa pozeráte len z diaľky, pečivo či cestoviny si dáte len sporadicky, ale stále nevidíte vysnívané číslo na váhe? Najmä u žien vplývajú na priberanie či chudnutie vo veľkej miere hormóny. Stačí, aby sa dostali do nerovnováhy a ťažkosti sú na svete. Hormóny „rozhádže“ nielen menštruácia, ale napríklad aj menopauza. A niekedy postačí, keď máte toho jednoducho veľa. Stresový hormón kortizol či inzulín, môžu tiež brániť odburávaniu tuku. Niekedy však stačí, aby ste začali počúvať svoje telo.

Keď sa nedá zutekať

Celé snaženie vám môže kaziť stres. Prečo sa vás počas ťažkých dní tuk lepšie drží a nepustí? Pri stresových situáciách automaticky stúpa hladina cukru v krvi. V minulosti veľmi praktická vec, vďaka ktorej ste sa mohli dať rýchlejšie na útek a mali ste naň aj viac síl. Ide o rýchlu energiu. Dnes utekať nemôžete, zostávate zavretí v kanceláriách, kde stres len stúpa a stúpa. Ak máte za sebou náročné obdobie, či už v práci alebo doma, musíte začať cielene pracovať na odburávaní stresu. Ideálny je šport či rozličné pohybové aktivity. Pri ich výbere berte do úvahy ešte jednu dôležitú vec, a to menštruačný cyklus.

Cvičenie si naplánujte

Ak ho zohľadníte pri výbere tréningu, skôr si zachováte psychickú rovnováhu. To sa odrazí aj na chudnutí. Je prirodzené, že pred menštruáciou ste viac unavené, napäté, nesústredné i nervóznejšie. V tomto prípade sa vyberte na pokojnejšie cvičenie, ako napríklad jogu, pri ktorých sa organizmus upokojí. Niekedy postačí aj klasická prechádzka. So športovaním to nepreháňajte aj počas prvých dní menštruácie. Ak sa chcete ísť uvoľniť na jogu, vynechávajte obrátené polohy, ku ktorým patrí napríklad sviečka. Zmena nastane približne na tretí deň. Vtedy opäť naberáte silu. Ku koncu menštruácie môžete pokojne zvoliť energickejšie aktivity.

Pozor na večeru

Lepšie zvážte najmä večeru. V noci naplno pracuje napríklad rastový hormón HGH, ktorý pracuje na obnove buniek. Na to potrebuje množstvo energie. A práve túto informáciu môžete využiť pri chudnutí. Pri správnom nastavení bude čerpať energiu z tukových buniek. Na večeru si nedávajte sacharidy ako ryžu, pizzu, cestoviny, zemiaky alebo chlieb. Ak ich vylúčite, hladina inzulínu bude nižšia a telo bude získavať energiu na nočnú regeneráciu z tukových zásob.

