Schudnete ľahko, no potom priberiete. Slabá vôľa v tom nebude

Chudnutie nesmie bolieť, inak ju nedodržíte a každý rapídny úbytok hmotnosti môže telo predprogramovať na prírastok v budúcnosti.

„Máme rýchly spôsob života, ku ktorému patrí ľahko dostupná, vysokokalorická strava a priveľa rôznorodých informácií o stravovaní, v ktorých sa niekedy ťažko zorientuje i odborník,“ zdôrazňuje aj dietológ MUDr. Richard Kozár.

Stačí vynechať sacharidy?

Obrovským hitom v kúrach na chudnutie sú bielkoviné diéty, ktoré počítajú s minimom sacharidov, prípadnú ich úplne zakazujú. Schudnete s nimi pomerne rýchlo, no problém je novú váhu si udržať. „Z dlhodobého hľadiska nemôžeme takú stravu považovať za zdravú, lebo zvyčajne je nutrične nevyvážená. Vzniká riziko metabolického syndrómu, pri ktorom sa zaťažujú najmä obličky, pečeň a žlčník. Preto by sa im rozhodne mali vyhýbať ľudia so srdcovo-cievnymi ochoreniami, tehotné ženy a deti,“ vystríha výživová poradkyňa Oľga Červenková.

Nevhodné diéty

Za nevhodnú sa považuje najmä Atkinsonova a Dukanova diéta, ketogénna bielkovinová diéta má požehnanie lekárov pri zhadzovaní hmotnosti na základe medicínskej indikácie, napríklad pri cukrovke druhého typu alebo pri poruchách lipidového spektra. Zo stravy by ste mali vynechať iba jednoduché cukry v sladkostiach, tie zložené v obilninách potrebujete.

Detoxom schudnete v priemere:

5 – 10 kg za 4 – 8 týždňov.

10 kg a viac za 2 – 4 mesiace.

Ak máte nadváhu viac ako desať kíl a aj po zhodení sa vám opakovane vracajú, určite sa zverte do rúk skutočného odborníka – lekára. Potrvá to aj štyri mesiace.