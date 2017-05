Ako dieťaťu pomôcť s peľovou alergiou? Odpoveď máte na tanieri, radí odborník

Príznaky alergií majú už batoľatá. Škriabe ich v hrdle, tečie z nosa a opúchajú oči. Môžete to však zmeniť, ak viete, čo mu treba servírovať.

Aj to, čo vaše dieťa zje, ovplyvní precitlivelosť na pele. Autor: Shutterstock.com

Alergia nie je ochorenie v klasickom zmysle slova, ale porucha, počas ktorej imunitný systém reaguje prehnane na neškodnú látku, vyhodnotí ju ako rizikovú a spustí obrannú reakciu.

Čítajte aj: Alergici, cítite to? Najagresívnejší peľ môže ublížiť aj v potravinách

Potraviny, pele, roztoče a spol.

Spúšťačmi alergií bývajú zvyčajne látky bielkovinovej povahy pochádzajúce z rôznych prírodných zdrojov - peľové zrná, roztoče, zvieratá, plesne, hmyz či potraviny. V prvých mesiacoch života sú to najčastejšie prejavy alergií na potraviny prevažne na bielkovinu kravského mlieka. U dojčiat a batoliat je častejší aj výskyt atopického ekzému. V neskoršom veku, približne po prvom roku života, sa znižuje počet potravinových alergií a pribúda alergií spojených s dýchacími cestami – hlavne alergií na pele a roztoče, ktorým sa darí obzvlášť na jar.

„Výskyt alergií sa neustále zvyšuje, dá sa hovoriť až o epidemickom náraste,“ hovorí imunológ a alergológ doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD. „Okrem dedičných predpokladov má na to významný vplyv životné prostredie. Alergickú reakciu organizmu nie je ľahké zvládnuť, keďže ide o „falošný“ poplach a spočiatku nie je vôbec ľahké určiť, čo vlastne vyprovokovalo takúto reakciu.“

Alergiu zmiernite výživou

Podľa doktora Jeseňáka významnou mierou, ako sa dá znižovať riziko alergií, je zdravá a veku primeraná výživa. „Odporúčame v prvých mesiacoch života, teda v čase dozrievania imunitného systému, dôsledne dbať na výlučné dojčenie.“ V ďalších mesiacoch postupne zaraďujte pestrú stravu, čím pomôžete posilniť imunitný systém a predchádzať alergiám.

Nádejná prevencia proti alergiám: Dajte vášmu dojčaťu arašidy, radia vedci

Jedlom proti alergii

Do prvého roka dieťatko spravidla ochutnáva zo všetkého, od druhého roka by malo aspoň približne papať všetko z potravinovej pyramídy.

5 porcií mlieka a mliečnych výrobkov denne

3-4 porcie obilnín denne

2-3 porcie zeleniny denne

2 porcie ovocia denne

1-2 porcie mäsa, hydiny, rýb, vajec a strukovín denne

Ak už alergiu má

Pokiaľ ide o správnu výživu alergika, ktorý má problémy s dýchacími cestami, nejestvujú žiadne zázračné potraviny, ktoré by alergiu liečili. Strava alergika by mala obsahovať bohatú zmes mikronutrientov, ktoré sú potrebné pre imunitný systém. Keďže 70 % imunitného systému sídli v črevách, myslite na dostatok prebiotických látok, ktoré pomáhajú zdravšiemu fungovaniu tráviaceho systému. Nezabúdajte na vitamíny D, C a všetky ostatné. Aj keď stravou alergiu nevyliečite, môžete výrazným spôsobom ovplyvniť vhodné dozrievanie imunitného systému.

Nádejný liek na astmu: Chystajú sa ho vyrobiť z ľudského parazita

Pozor na skrížené reakcie

Ak máte doma peľového alergika, môže mať aj skrížené alergické reakcie na jedlo. Preto pozor na:

jablko, hrušku, kôstkové ovocie, kivi, koreňovú zeleninu, orechy – krížia sa s peľom brezy

kôstkové ovocie, kivi, koreňovú zeleninu, orechy – krížia sa s peľom brezy pšenicu a ďalšie obilné múky , rajčinu – skrížená reakcia s peľom brezy

, rajčinu – skrížená reakcia s peľom brezy banán, melón , kamilkový čaj – skrížená reakcia s ambróziou

, kamilkový čaj – skrížená reakcia s ambróziou koreňovú zeleninu, fenikel, rascu, kôpor – skrížená reakcia s palinou

Pridajte otužovanie

Z najnovších vedeckých poznatkov, ktoré vychádzajú z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie, je pre posilňovanie imunitného systému dôležité dodržiavanie správnej životosprávy s dostatkom aktívneho pohybu na vzduchu, otužovaním a primeraným množstvom spánku. Dieťa prirodzene vystavujte prostrediu, v ktorom sa alergény vyskytujú. Nadmerná úzkostlivá hygiena a antibakteriálna ochrana pri zdravých deťoch môže byť kontraproduktívna.

Súvisiaci článok: Dieťa vyliečite aj jedlom. Aké pomôže uzdraviť to vaše? Pýtali sme sa odborníčky

Alergia