Predpoveď vedcov: Muži, spravte toto a zvýšite si šance na úžasných synov

Môžete budúcnosť svojich detí ovplyvniť ešte pred ich počatím? Rozhodne áno, no má to svoje ale!

Ak chcete mať budúceho Einsteina, s jeho splodením počkajte do neskoršieho veku. Ako informuje britská BBC, vedci skúmali vlastnosti a správanie 15-tisíc dvojčiat vo veku 12 rokov a špeciálne posudzovali ich neverbálnu inteligenciu, schopnosť sústrediť sa na záležitosť, ktorej sa práve venujú, a tiež to, či nezapadajú do kolektívu a "sivého priemeru".

Vysvitlo, že muži odďaľujúci splodenie potomstva do neskoršieho veku zvyšujú pravdepodobnosť, že budú mať synov, ktorí sa budú vymykať norme. Budú inteligentnejší, sústredenejší na veci, ktorým sa venujú, a menej ich bude trápiť, čo si o nich myslí okolie. Inými slovami, z pohľadu väčšinovej spoločnosti - budú to čudáci. K takémuto záveru dospel tím vedcov z londýnskej King's College.

Mamy vs. dcéry nie

Zaujímavým zistením podľa BBC je, že vek matky v tejto otázke nehrá žiadnu rolu. A ďalšia perlička, s vekom otca šikovnosť či čudáctvo dcér vôbec nesúvisí. Toto puto sa odovzdáva, zdá sa, iba „po meči“. Vedci pre tento fakt zatiaľ nemajú žiadne spoľahlivé vysvetlenie. Jednou z možností, ktoré pripúšťajú, je to, že muži, ktorí majú deti až vo vyššom veku, sú sami často povahovo zvláštni a ich vlastnosti zdedia aj deti. Ale prečo iba synovia? To sa zatiaľ nedozvieme....

Bude geniálne, ak…?

Spoliehať sa však na to, že odložením potomstva do vyššieho veku mu zabezpečíte genialitu a výnimočnosť, neradíme. Stále sa totiž nevyvrátilo, že spermie starších mužov sú náchylnejšie na genetické chyby s rizikom autizmu a schizofrénie. Tak načo dráždiť osud...

