Psychologička o kyberšikane: Kontrolujte svoje deti s dôverou

Deti sú denne na internete. Nemáte kontrolu nad ich príspevkami, neovplyvníte, že si pozrú vraždu v priamom prenose, či zažijú kyberšikanovanie. „Krik ani zákazy deťom nepomôžu," tvrdí v rozhovore psychologička Mgr. Mária Tóthová Šimčáková.

Deti do ôsmich rokov by nemali byť na internete bez dohľadu.Autor: Profimedia.sk

► Internet je pre ne samozrejmosť, ale používajú ho deti bezpečne?

Ešte pred desiatimi rokmi sme uvažovali štýlom „deti sa tak ľahko nedostanú k technológiám“. Vtedy neboli ani dotykové telefóny, ani tablety, preto boli deti slabí používatelia. O pár rokov už vychádzajú prieskumy inak. Každé dieťa od 10 do 12 rokov je aktívne na sociálnych sieťach. 93 % detí je denne na internete.

► Taký trend zrejme pokračuje...

Mobily majú už ako 4 - 5 ročné. Do rúk sa dostávajú dokonca bábätkám v kočíkoch. Na stlačenie tlačidla potrebujete motoriku, ale prst po obrazovke posunie aj malé dieťa. Vďaka vizuálnej pamäti ovládajú kroky, ako sa dostať k žiadanému obsahu.

► A školáci? Kto nemá smartfón, ten akoby ani nebol.

Deti od 10 rokov ho používajú hlavne na zábavu. Hrajú hry, pozerajú videá alebo počúvajú hudbu, no s istotou už tvoria aj vlastný obsah. U tínedžerov zas vedú sociálne siete, kde sa prezentujú, posielajú fotografie a videá či komentujú príspevky. Na internete trávia celé dni.

► To so sebou prináša aj riziká. Ktoré stoja za zmienku?

Okolo 30 % detí zažilo kyberšikanovanie v rôznej forme. Môže to byť vytvorenie fiktívneho profilu spolužiačky, zosmiešnenie učiteľky, ktorá sa zohla pred tabuľou po kriedu, aj nahratie kamarátovho videa na gay pornostránku.

► S tým ste sa naozaj stretli?

Áno, ale mnohé deti sa obhajujú tým, že ide len o zábavu. To nie je pravda, je to jasný úmysel ublížiť, potrápiť či týrať druhých! Svojej obeti nevidia do tváre, keď si o sebe číta nepekné veci, takže necítia ani taký tlak na svedomie. Uniká im etika i morálka.

► V čom ešte majú byť rodičia obozretní?

Kedysi sa klebetilo, dnes sa vytvára on-line obsah. Deti na internete ohovárajú alebo očierňujú druhých. Potom je tu fenomén cudzej osoby – dieťa nevie odhadnúť, či je človek, s ktorým si píše, ten, za koho sa vydáva. Tretie vzrastajúce riziko je závislosť. Posadnuté internetom je dnes každé štvrté, piate dieťa. A to na ňom ani nemusí tráviť desať hodín denne.

► Kedy je dieťa už závislé?

Stále hovorí o virtuálnom svete, obetuje priateľstvá i stretnutia s rodinou, len aby bolo dve hodiny na počítači. Mimo neho sa nevie zabaviť a ak mu prikážete počítač vypnúť, búri sa, kričí, plače. Vtedy sa už poraďte so psychológom.

► Fungujú rodičovské zámky?

Dnes už máte na výber – môžete lokalizovať mobil svojho dieťaťa, vytvoriť si rodinnú sieť a mať pod dohľadom všetky jeho esemesky aj hovory. Iba na technickú podporu sa však nespoliehajte. S deťmi treba komunikovať a už na začiatku stanoviť jasné hranice.

► Takže nový tablet, nové pravidlá?

Presne tak. Povedzte dieťaťu: nastavím ti budík, máš hodinu na hranie hier a robenie vecí, ktoré ťa bavia. Ale keď zazvoní, vypneš počítač a pôjdeme sa prejsť.

► Dostanem veci pod kontrolu tajným prezeraním dcérinho počítača?

Radšej ju požiadajte, aby vám raz za čas ukázala obsah svojho konta na Facebooku či mobilu. A na revanš jej ukážte ten svoj. Malo by to fungovať ako kontrola, ale s dôverou. Dospelí väčšinou tvrdia, že dieťa sledujú, ale nerobia to. Alebo len raz za čas a to nestačí.

► A reagujú správne, ak prídu na niečo nepríjemné?

Je normálne, že dieťa spraví na internete prešľap, ale nesmie sa báť prísť za vami a žiadať o pomoc. Priznať sa, dostať trest, ale neobracať sa skôr na kamarátov, ako na rodičov a učiteľov. Často majú strach, ale mali by vedieť, že im chcete pomôcť.

► S tínedžermi to môže byť ťažšie...

Áno, tí vás do svojho súkromia tak ľahko nepustia. No musia chápať, že síce ich rešpektujete, ale ako rodič ste zodpovedný aj za ich aktivity na internete. Deti samy priznávajú, že žijú vo vlastnom virtuálnom svete, ale rodič z neho nesie byť úplne vylúčený.

► A keď dieťaťu počítač zakážeme?

Tým len potlačíte jeho silnú potrebu. Potom prídete na návštevu, niekto mu dá do ruky mobil či tablet a bude ním úplne pohltené. Radšej to dávkujte pomaly, najlepšie primerane veku a možnostiam.

► Ako zistiť, čo je primerané?

Deti do 8 rokov by nemali byť na internete bez dohľadu. Často ich zaujme súťaž, kliknú na obrázok a už vpisujú do formulára svoje osobné údaje. Nedokážu odhadnúť následky svojho konania, tak prečo by mali byť na počítači samy? Treba ich dôsledne kontrolovať.

► Na Facebooku sa nedávno objavilo video, kde Američam vraždil v priamom prenose. Nebolo označené a mohli ho vidieť aj deti. Čo robiť v takom prípade?

Deti sa stretnú s agresívnymi videami, ktoré ich šokujú alebo z nich majú strach a dokonca nemôžu spávať. Spolužiak im ukáže porno a oni to nevedia spracovať. Tomu nezabránite, ale ak sa to stane, následky treba aspoň zmierniť. V opačnom prípade môže mať celoživotný strach a zmení sa aj jeho správanie. A to je problém.

► Pomôže aj rozhovor?

Určite do toho musí vstúpiť rodič alebo odborník. Vysvetlenie pomôže, ale dôležitá je práca s emóciami. Povedať dieťaťu, ako sa s tým vyrovnať v budúcnosti, alebo že vždy má na výber, či si video od kamaráta pozrie, alebo nie. Ak nepozná jeho obsah, môže sa otočiť a odísť.

► Deti si dávajú na internet obnažené fotky. Prečo to robia?

Deti treba vychovávať k chápaniu svojej intimity a váženiu si svojho tela i nahoty. Zlých príkladov majú v televízii aj v reklame veľa. To však neznamená, že ak dieťa vidí okolo seba nahotu, chce sa takisto obnažovať. Skôr chce zaujať rovesníkov alebo šokovať. Stráca pri tom súdnosť aj hanblivosť, ide za prijateľné hranice.

► Ako sa to môže skončiť?

Aj selfie z kúpeľne je prienik do zóny intimity. Takéto obrázky potom lákajú tých, ktorých by nemali.

► Robia to len deti bez otvoreného vzťahu s rodičmi?

Nie, dnes sa dieťa zavrie s počítačom a tabletom v izbe a rodič si myslí, že tam je v bezpečí a nič zlé nerobí. Ale ak cez fiktívny profil týra kamoša alebo hrá v uzavretej skupine hru a potom sa stretne s cudzím človekom kvôli kódom do ďalšieho levelu, môže to spôsobiť problémy.

► Prečo sa napríklad Nóri neboja ukázať deťom nahotu v náučných videách?

To je výchovou. V severských krajinách vnímajú nahotu, rasizmus i demokraciu inak ako my. Keď spravíme zo sexuality tabuizovanú tému, nemôžeme predsa rátať, že deti budú mať jasne nastavené hranice jej vnímania.

► Oklamať sa dá aj vek na zoznamkách. Robia to deti často?

Na Facebooku môžu byť od trinástich, na zoznamkách od pätnástich. Ale keď sa detí v triede spýtam, či tam sú, ruky zdvihnú takmer všetci. Pri otázke o splnení vekového limitu ostanú ticho. Tak ako v živote, ani na internete nesmú deti porušovať pravidlá a klamať. Ale tam sa to robí ľahšie, lebo ich nikto nevidí.

► Máme sa teda obávať technológií v rukách detí?

V prvom rade ich musíme naučiť narábať s nimi. Na internete by nemali tráviť 90 % času len zábavou, ale mali by sme ich naučiť prstoklad, vytvoriť tabuľku, zalamovať text či upraviť fotografiu. Internet môže rozvíjať detskú logiku, ale nesmie slúžiť len na zábavu.

► Neťahajú v tomto dospelí stále za kratší koniec?

Buďte dobrým príkladom pre svoje dieťa. Ak vás vidí stále on-line, či už nakupovať, hľadať recepty, alebo po príchode domov opäť pracovať, bude sa s vami porovnávať.