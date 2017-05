Skolióza dieťa najprv nebolí, no ničí nielen chrbát: Dá sa vyhnúť operácii?

Neliečená skolióza zaťažuje pľúca, platničky aj psychiku. Chodievajte s dieťaťom na preventívne prehliadky a naučte ho plávať. Čím skôr, tým lepšie.

Na oddelení pediatrickej ortopédie žilinskej nemocnice operujú deti s rôznymi deformitami chrbtice. Zakrivenia sú vrodené alebo získané, príčina býva rôzna, častejšie nimi trpia dievčatá. Ak je zakrivenie hlavne do strany, ide o skoliózu. "Zvýraznené zakrivenie v predozadnom smere označujeme ako zväčšenú kyfózu alebo lordózu. Kyfóza je typická pre hrudnú chrbticu, lordóza pre lumbálnu, driekovú chrbticu. Ale stretli sme sa aj s paradoxným zakrivením v takzvanom sagitálnom smere, dieťa malo v hrudnej chrbtici lordózu a opačne,“ ozrejmuje primár Juraj Popluhár.

Zakrivenia chrbtice sa vždy kombinujú. „Nikdy nejde o zakrivenie len v jednej rovine. Preto hovoríme o deformitách chrbtice, nie iba o skoliózach. Skolióza býva vždy spojená so zvýraznenou alebo zmenšenou kyfózou,“ zdôrazňuje odborník.

Príčina neznáma

Najväčšiu skupinu, asi deväťdesiatpäť percent, deformít chrbtice tvoria idiopatické, čiže tie, ktorých príčina je neznáma. „Nevieme, prečo deformita vzniká, ako sa bude vyvíjať a zhoršovať počas rastu,“ vysvetľuje doktor Popluhár, že aj u detí, ktoré nedodržiavajú liečbu sa stav nemusí zhoršiť, a u tých poctivých paradoxne áno napriek liečbe.

Hanba v puberte

Ak vás učiteľka kedysi napomínala, aby ste sa nehrbili, robila dobre. Hovorte to aj vy svojim deťom a kontrolujte im chrbát. Detskí ortopédi často vídajú výrazne zanedbané chrbtice. Rodič by si pri každodennom styku s dieťaťom mal všimnúť, že s chrbtom nie je niečo v poriadku, a vyhľadať obvodného pediatra, aby zariadil vyšetrenie. V praxi narážame na problém dievčat v puberte. "Doma sa pred rodičom odmietajú vyzliecť, takže krivý chrbát nemusí postrehnúť. Pritom zakrivenie sa vyvíja predovšetkým v puberte a stáva sa, že dievča príde k nám na prvé vyšetrenie so šesťdesiatstupňovou skoliózou! “

Plávanie pomáha

Deformity chrbtice sa liečia predovšetkým konzervatívne. „Najdôležitejšia je prevencia, zdravý životný štýl a šport. Najmä tie druhy, ktoré zlepšujú svalový korzet, teda chrbtové, prsné a brušné svalstvo. Najvhodnejšie je plávanie a kondičná turistika, nemusí ich, samozrejme, robiť každý, dôležité je, aby bolo dieťa fyzicky aktívne a nepresedelo dlhé hodiny napríklad pri počítači,“ zdôrazňuje doktor Juraj Popluhár. Pri zakrivení do dvadsať stupňov podľa Cobba, čo je špeciálne meranie uhla zakrivenia, predpíše ortopéd kúpeľnú liečbu, rehabilitáciu, plávanie, pravidelný pohyb, odporučí dieťaťu spávať na tvrdom lôžku, prípadne ďalšie postupy. Samozrejmosťou je kontrola dvakrát do roka u ortopéda.

Korzet nemilujú

Zakrivenie nad dvadsať stupňov si už žiada ortézu, známejšiu ako korzet. „Je to však veľmi individuálne, je rozdiel, ak má dieťa takéto zakrivenie v siedmich alebo dvanástich rokoch. Mladším nasadíme korzet aj pri menšom uhle zakrivenia. Nosí sa dvadsaťtri hodín denne, zvyšná hodina je na osobnú hygienu. Najmä dievčatá sa za korzet hanbia, nechcú ho nosiť,“ približuje psychologickú stránku doktor Popluhár.

Operácia?

Operácia prichádza na rad pri zakrivení nad tridsaťpäť až štyridsať stupňov. Ak sa dieťa narodí so skoliózou, tá sa väčšinou zhoršuje a ideálne je, keď operáciu absolvuje od jedného do troch rokov. „Vtedy bývajú výsledky najlepšie. Najčastejšie sa idiopatické skoliózy operujú až po dosiahnutí štrnástich rokov, keď sa končí rast. V prípade, že sa stav dieťaťa rýchlo zhoršuje, použijeme rastúce tyče, ktoré umožňujú rast chrbtice v operovanom mieste, a potom sa v spomínaných štrnástich rokoch preoperujú definitívne,“ radí primár MUDr. Juraj Popluhár.

