Ochoreli ste z tepla? Tipy na liečbu letnej virózy a ako sa jej vyhnúť

Stúpa s horúčavami vonku aj vaša telesná teplota? Leto má pripravených niekoľko nástrah, ktoré vás namiesto pláže uložia do postele.

Chrípková sezóna oficiálne končí v máji, no tento rok akoby sa jej nechcelo. Podľa regionálnych úradov verejného zdravotníctva ešte začiatkom tohto mesiaca sa počet chrípkujúcich zdvojnásobil a ľudí trápia aj iné akútne respiračné ochorenia. Ako na potvoru najviac prázdninujúcich školákov, deti do päť rokov a seniorov.

Prečo ochoriete?

Kým v zime sa babušíte do hrubých šálov a kabátov, v lete ste pripravení znášať chlad oveľa ochotnejšie – z klimatizácie, studenej vody, ľadových nápojov, ventilátorov. Mechanizmus oslabenia organizmu z chladu a zvýšenia rizika infikovania sa je rovnaký ako v zime. Kým v chladných ročných obdobiach úradujú skôr rinovírusy, v lete majú na svedomí ochorenia väčšinou enterovírusy. Dajú o sebe vedieť teplotou, bolesťou hrdla, hlavy, očí, kašľom, nevoľnosťou, malátnosťou, bolesťou svalov a kĺbov. No v lete na seba naložíte ešte viac. Neľahnete si, nevypotíte sa, balíte sa na dovolenku, cestujete. Aj chorí a sopľaví!

Nepodceňujte

Nielenže sa neliečite, cestovaním prenášate chorobu stále ďalej. Pracovníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva radia respiračné a chrípkové ochorenia nepodceňovať. "Ide totiž o vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré postihuje okrem dýchacích ciest celý organizmus. Vzhľadom na existenciu veľkého množstva iných respiračných vírusov, ktoré môžu vyvolať ochorenie podobné chrípke, sa potom podceňuje aj samotná chrípka. Na rozdiel od iných respiračných vírusov, vírus chrípky je schopný spôsobiť vysokú chorobnosť v krátkom čase s ťažkým priebehom ochorenia, ktoré môže končiť úmrtím," dvíhajú prst odborníci, že chrípka v lete záhadne nezmizne. Aj tá letná môže byť iniciátorom ťažkých komplikácií ako bakteriálny zápal pľúc, metabolický rozvrat či zlyhanie srdca.

Prevencia zo stromu

Nič z toho sa nemusí stať, ak za A – liečite sa a za B – chorobe nedáte šancu. Vody pite aj dvakrát toľko, ako ste zvyknutí počas roka. Sliznice sa vám totiž oveľa rýchlejšie vysušujú a sú tak náchylnejšie na ochorenie. Jedzte pestré vitamíny, v lete to nemôže byť nič ťažké! Stromy a kríky sa prehýbajú plodmi plnými vitamínu C, ktorý imunita potrebuje ako soľ. A rozhodne to nepreháňajte so slnením, vyhýbajte sa prievanu a klimatizácii, fast food obchádzajte oblúkom a zmiernite pracovné tempo aj fyzický výkon. Unavený organizmus je špičkový adept na virózu bez ohľadu na ročné obdobie!

