Osýpky dorazili na Slovensko! Nakazil sa mladý muž, hrozí nám epidémia?

Prvý prípad osýpok na Slovensku dnes potvrdil hlavný hygienik. Rodičov vyzýva, aby neodkladne dali svoje deti očkovať.

Osýpky sú jedným z najzávažnejších vírusových ochorení detského veku. Ich závažnosť spočíva najmä v častých komplikáciách, ako sú zápaly pľúc, priedušiek, uší a centrálneho nervového systému. Ochorenie patrí k najnákazlivejším prenosným ochoreniam a rýchlo sa šíri vzduchom najmä medzi neočkovanými skupinami obyvateľstva.

Mladík s osýpkami

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach bolo Klinikou infektológie a cestovnej medicíny UN L. Pasteura v Košiciach hlásené prijatie 25 ročného pacienta s trvalým bydliskom v Taliansku s podozrením na osýpky. Pacient bol následne hospitalizovaný a bola mu nasadená adekvátna terapia. Chorý proti osýpkam očkovaný nebol. V deň nahlásenia prípadu bol zabezpečený odber krvi od chorého na sérologické vyšetrenie v laboratóriu RÚVZ so sídlom v Košiciach s negatívnym výsledkom. Druhá vzorka však bola vyšetrená s pozitívnym výsledkom, ktorý potvrdilo aj Národné referenčné centrum pre morbilli, rubeolu a parotitídu na Úrade verejného zdravotníctva SR.

Rýchle kroky proti epidémii

Epidemiológovia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach vykonali včas všetky potrebné protiepidemické opatrenia na zabránenie vzniku epidémie a šírenia osýpok. Všetky osoby, s ktorými prišiel chorý do kontaktu, vyšetril lekár a neočkovaným bola podaná vakcína, zaočkovanosť kontrolovali aj u zdravotníkov. Importovaný prípad osýpok v Slovenskej republike bude Úradom verejného zdravotníctva SR hlásený do Európskeho systému rýchleho varovania.

Pacient je doma

Pacient je po adekvátnej liečbe a v súčasnosti je už prepustený z ústavnej starostlivosti v dobrom zdravotnom stave do domácej liečby. Ochorenie malo ľahký priebeh bez komplikácii a pacient nie je v súčasnom období infekčný a nepredstavuje riziko šírenia ochorenia.

Dajte deti očkovať

Je však len otázka času, kedy sa prípad nákazy zopakuje. Vyhýbajte sa kontaktu s osobami chorými na akékoľvek prenosné ochorenie s respiračnými prejavmi a vyrážkou. Najúčinnejším preventívnym opatrením je očkovanie. „Opätovne odporúčame rodičom, ktorí nedali zaočkovať svoje deti, aby kontaktovali príslušného pediatra a prediskutovali možnosť ich zaočkovania,“ vyzýva hlavný hygienik MUDr. Ján Mikas, PhD. a dodáva, že pre riziko zavlečenia osýpok by mali byť ostražití aj lekári prvého kontaktu.

