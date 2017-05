Rozoznáte lišaj od ekzému? Liečiť ich babskými receptami sa neoplatí

Ak má jeden z rodičov ekzém, šanca, že ho bude mať aj dieťa, je viac ako polovičná.

Prekvapila vás suchá, podráždená koža na prstoch či tvári? Môže ísť o lišaj alebo ekzém, no aj medzi nimi je značný rozdiel. Nielen na pohľad, ale aj pri liečbe.

Suchá plôška

Lišaj je neinfekčné zápalové ochorenie. Postihuje kožu, sliznice aj nechty a je jedno, či ste muž, alebo žena – u oboch pohlaví sa vyskytuje rovnako často. Vyzerá ako ružovkasté suché ložisko, najčastejšie sa objavuje na tvári ľudí s citlivou a suchou pleťou. „Ide v podstate o suché ložisko na koži, ktoré mohlo vzniknúť pri dotyku s akoukoľvek látkou. Napríklad s chemikáliou, potravinou, dráždivým odevom či so zvieraťom,“ vysvetľuje skúsená dermatologička MUDr. Hana Zelenková MD., PhD., MBA.

Bavlna to istí

Ak sa vám na pokožke objaví lišaj, v prvom rade sa vyhnite kontaktu so škodlivinou. A zabudnite na zdanlivo dobré rady susedy potrieť ho smotanou. „Nemuselo by to mať žiaduci efekt, skôr naopak. Postihnuté ložisko lišaja radšej opláchnite teplou vodou a natrite pokojne aj obyčajnou indulonou. Najlepšie bude, ak si oblečiete nedráždivé, bavlnené tričko alebo odev,“ radí, ako postupovať doktorka Zelenková. Podľa nej však neotáľajte s návštevou lekára, ak vám lišaj dlhšie nemizne. Dovtedy sa vyhýbajte nadmernému poteniu aj škriabaniu.

Ekzém sa dedí

Na koži sa vám však môže spraviť aj ekzém. Ten už je vážnejší než lišaj, pretože ide o kožné ochorenie, ktoré vás môže trápiť aj celý život. Trpia ním hlavne dojčatá, deti a mladiství. Ak majú atopický ekzém obaja rodičia, dieťa má vyše 80% šancu zdediť ho, ak len jeden rodič, šanca klesá na približne 55 %, čo je aj tak dosť.

Nepríjemný pocit

Ekzém zvyčajne svrbí a môže mať podobu pľuzgierikov, ale aj šupinatej a začervenanej plôšky na koži. Vážnejšie štádiá ekzému sa môžu prejaviť aj chronicky suchou oblasťou na pokožke, ktorá sa trvalo olupuje. Ako si vtedy poradiť? „Ak ste mali ekzém už v minulosti a liečili ste sa buď naň, alebo na kontaktnú dermatitídu, vyhnite sa dotyku so škodlivinou a čím skôr choďte k lekárovi,“ upozorňuje dermatologička.

Staré lieky nemusia zabrať

Prvú pomoc mu však môžete „poskytnúť“ aj doma. „Postihnuté ložisko opláchnite opäť teplou vodou. Znova odporúčam nespoliehať sa na dobré úmysly nelekárov. Môžu vám aj uškodiť,“ dodáva MUDr. Zelenková, aby ste nesiahali ani po starých mastiach z lekárničky. Tentoraz vám nemusia zabrať. „Ekzematické prejavy nemusia na 100 % zmiznúť po liekoch, ktoré ste brali v minulosti,“ uzatvára lekárka.

