Unaví vás obyčajná prechádzka? Nezahrávajte sa, ani astma to byť nemusí!

Pľúcna artériová hypertenzia postihuje stovky Slovákov. Jej príznaky sú nejasné. Postihuje srdce a pľúca a pacienti bez liečby umierajú do pár rokov.

Ochorenie postupuje rýchlo a môže spôsobiť smrť. Prejavuje sa dýchavicou a neskôr zlyhávaním srdca. Drobné pľúcne tepny sú zúžené, v krvných cievach je zvýšený tlak a telo sa tak ťažšie okysličuje. Život dokáže zachrániť a výrazne predĺžiť skorá diagnostika. Na Slovensku trpí PAH asi 600 ľudí. Svetový deň pľúcnej hypertenzie si pripomenieme už zajtra.

Nie je to astma!

Diagnostika je pre nejasné príznaky veľmi zložitá. Ide napríklad o bolesť na hrudníku, dýchavičnosť, búšenie srdca, únavu či závraty. Ochorenie mnohým diagnostikujú až v čase, keď sa veľmi unavia pri bežnej prechádzke alebo obliekaní. Takýto stav môže nastať aj po dvoch rokoch od počiatočných príznakov.

Príbeh: Jozef bojuje o každý nádych. Pľúca mu zničilo ovzdušie v rodnom meste

Najčastejšie je ochorenie zmýlené s astmou. „Ak má pacient neprimeranú dýchavicu pri telesnej námahe a bežná liečba nezaberá, mal by lekár myslieť aj na toto ochorenie a poslať ho na vyšetrenia," uviedla pneumologička Marta Hájková z Univerzitnej nemocnice Bratislava. Aj príčiny PAH sú nejasné, istú úlohu zohráva dedičná predispozícia, môžu ju spôsobiť aj choroby pečene, reumatické choroby či vrodené chyby srdca.

Viac: Keď trápia záchvaty kašľa - Astmu majte pod kontrolou, môže vám ísť o život!

Za transplantáciou do zahraničia

Diagnózu vedia presne stanoviť v srdcovocievnych centrách v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Lieči sa farmakologicky. Ak nezaberie, lekári zvažujú transplantáciu pľúc. Avšak na Slovensku takýto výkon nerobia. Slováci doteraz spolupracovali s Rakúšanmi, najnovšie sa črtá spolupráca s Českou republikou.

Pľúca transplantovali vo Viedni už desiatkam Slovákov. Po prvý raz v roku 1998. Avšak pacientov na takýto výkon na Slovensku pripravujú, a to v bratislavskej UNB. Manažujú tam predtransplantačnú a potransplantačnú starostlivosť. „Ak bude fungovať nová univerzitná nemocnica, chceli by sme takýto výkon robiť na Slovensku, odborníkov na to máme," povedala Hájková. V rámci predtransplantačnej prípravy hospitalizujú v UNB asi 20 pacientov ročne.

Čítajte aj:

Transplantácia nezaručuje každému rovnakú dĺžku prežívania. Závisí to od viacerých faktorov. Komplikáciou môžu byť napríklad pľúcne či mimopľúcne infekcie. Pri dobrej kvalite života sa dá prežiť aj viac ako 10 - 15 rokov.

Pľúca