Zlá ústna hygiena vás môže stáť život! Šokuje vás, aké choroby spôsobí

Ak máte zapálené ďasná alebo kaz, stačí použiť dentálnu niť či zahryznúť sa do jablka a infekcia sa roznesie po celom tele. Spravíte s tým niečo?

Tušili ste, o koľko menej zdravotných problémov by sme všetci mohli mať, keby sme sa dôkladne starali o chrup? Kedy ste boli naposledy na kontrole u stomatológa? Pri neliečenej parodontitíde môžete mať okolo zubov až 42 štvorcových centimetrov chronicky zapálenej rany, ktorá stále intoxikuje celý organizmus.

Ďasná zapália telo

Parodontitída je rizikový faktor pre aterosklerózu a koronárnu chorobu srdca. "Ale aj pre cukrovku, reumatickú artritídu a ďalšie ochorenia. Dokonca ohrozuje aj tehotenstvo,“ vysvetľuje docentka MUDr. Eva Kovaľová PhD., stomatologička a odborníčka na dentálnu hygienu z Prešova. Pri zápale ďasien, parodontitíde, či pri hlbokom zubnom kaze máte totiž v postihnutých miestach veľa baktérií, ktoré vylučujú škodliviny.

Cievy

Tie poškodzujú cievy a cez poškodené cievy sa mikroorganizmy a ich toxické produkty roznesú k iným orgánom v tele, kde vyvolávajú alebo komplikujú mnohé ochorenia. Vtedy si môžete uškodiť dokonca aj tým, že sa vehementne pustíte do ústnej hygieny kefkou či dentálnou niťou. „Zo zapálených ďasien sa pri čistení zubov už po dvoch minútach dostávajú do krvného obehu bakteriálne škodliviny, ktoré bežný zdravý pacient dokáže zvládnuť svojím imunitným systémom. No ak sa to opakuje často a zápal sa nelieči, škodlivín je v krvi čoraz viac, poškodzujú cievy...“ Tušili ste, že zápaly ďasien majú na aterosklerotické zmeny horší vplyv než fajčenie?

Srdce

Pri zlej ústnej hygiene stúpa pravdepodobnosť srdcového infarktu jeden a pol až dva razy, mozgovej mŕtvice takmer tri razy. Prepojenie ústneho a celkového zdravia potvrdzujú odborné štúdie z celého sveta. „V prípade kardiovaskulárnych ochorení sú baktérie z ústnej dutiny schopné usadiť sa na chlopniach srdca, pri ateroskleróze na aterosklerotickom pláte vnútri ciev. Na vzniku bakteriálnej endokartitídy, zápale srdca, sa v dvadsiatich šiestich percentách podieľajú baktérie parodontitídy,“ vraví košická profesorka Neda Markovská, CSc., hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre zubné lekárstvo.

Cukrovka

V prípade cukrovky zhoršuje neliečená parodontitída hladinu krvného cukru a negatívne ovplyvňuje aj priebeh liečby zápalových ochorení kĺbov. "Vážne komplikácie môžu vznikať u pacientov onkologicky liečených chemoterapiou alebo ožiarením v oblasti hlavy a krku, rovnako u pacientov po transplantácii tkanív a orgánov,“ dodáva lekárka.

Tehotenstvo

Podľa jej slov parodontitídu vyvolávajú viaceré druhy baktérií a najnebezpečnejšia z nich, Aggregatibacter actinomycetemcomitans a jej toxíny, dokáže skomplikovať tehotenstvo. „Krvnou cestou sa dostávajú cez placentu a narúšajú výživu plodu. Výsledkom môže byť rizikové tehotenstvo s predčasným pôrodom a nízkou pôrodnou hmotnosťou novorodenca,“ varuje pred zanedbávaním chrupu nastávajúce mamičky profesorka Markovská. Vedeli ste, že početnosť predčasných pôrodov a novorodencov so zníženou pôrodnou hmotnosťou sedemkrát stúpa u žien so zlou orálnou hygienou?

Mozog

Najnovšie americké výskumy objavili, že dvadsaťšesť percent pacientov, ktorí mali krvácanie do mozgu, malo v slinách streptokoka. „Ústne baktérie súvisia s viacerými druhmi cievnej mozgovej príhody vrátane tých, ktoré vedú k demencii,“ konštatuje spoluautor štúdie neurológ Robert P. Friedland, MD. Podľa neho sa naďalej skúma súvislosť ústnych baktérií s neurodegeneratívnymi poruchami, Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou.

Nové poznatky dokazujú, že už nejde len o samotné zuby, ale zrejme aj o život! "To stavia nutnosť každodenného starostlivého mechanického odstraňovania zubného povlaku do úplne iného svetla. Pritom až deväťdesiatosem percent dospelých trpí zápalmi ďasien! Sú to chronické rany, ktoré sú masívnym zdrojom intoxikácie celého organizmu,“ zdôrazňuje MUDr. Irena Lacková, viceprezidentka Slovenskej komory zubných lekárov Regionálnej komory Bratislava.

Rakovina

Slovensko je na druhom mieste v Európe vo výskyte aj v úmrtnosti na orálny karcinóm, ktorý zvyčajne postihuje pery, jazyk, oblasť pod jazykom či ďalšie miesta v ústach i na tvári. Podľa švédskej štúdie stúpa pri parodontitíde u mužov riziko výskytu rakoviny hrubého čreva, tráviaceho traktu, pankreasu a prostaty, u žien rakoviny krčka maternice.

Chystajte sa k špecialistovi

Kedysi bolo samozrejmosťou, že všeobecný lekár vás pred liečbou celkového ochorenia poslal na zubné vyšetrenie. „Dnes je to skôr výnimka a ľudia často užívajú mnoho liekov na ochorenia, ktoré vyvolala či zhoršila infekcia v ústnej dutine,“ upozorňuje docentka Kovaľová. Týka sa to aj chirurgických zákrokov, pretože infekcia z úst dokáže skomplikovať ich hojenie a zvyšuje čas aj náklady na liečbu.

Preto najmä pred plánovanou operáciou či pred liečbou ochorení, ako sú srdcovocievne, cukrovka, reumatoidná artritída, rakovina, implantácia, aj pred užívaním liekov ako bisfosfonáty či lieky na riedenie krvi, by ste sa mali dať vyšetriť u stomatológa. A nezabudnite, počas tehotenstva vám zdravotná poisťovňa hradí dokonca dve preventívne prehliadky!

Čisté zuby - zdravé telo

Čistý zub nemôže napadnúť zubný kaz. Pre zdravé zuby preto podľa zubných lekárov stačí len ich správne čistenie – kefkou, medzizubnou kefkou a zubnou niťou. Úplná priorita je čistiť si bez zranení medzizubné priestory. Aby ste to robili naozaj správne, musí vás všetko naučiť zubný lekár alebo dentálny hygienik a odporučiť vám aj pomôcky vhodné práve pre váš chrup. Samozrejmosťou by mala byť raz ročne návšteva zubného lekára a dvakrát ročne profesionálna zubná hygiena u dentálnej hygieničky.

