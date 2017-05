Na manželstvo nie sme mladí. Aký recept na lásku má nežný baletný párik?

Sú mladí, krásni a úspešní. Pri rozhovore sa k sebe nežne túlili a stále sa na seba pozerali. Domov majú v Rusku, ale žijú tam, kde práve majú angažmán.

Maria má pokojnejšiu povahu a rada vyhľadáva samotu, Artemij je temperamentný a spoločenský. Pred poldruha rokom sa vzali. Nemyslia si, že sú na manželstvo príliš mladí: „Podľa európskych meradiel možno áno, ale u nás sa berú aj mladší.“

Husle u baleťákov

Kto u nich hrá prvé husle? „Podľa ruskej tradície ten, kto si na svadbe odhryzne väčší kúsok z karavaja, ozdobného svadobného chleba. Podarilo sa to mne,“ pohotovo reaguje mladý muž a jeho partnerka prikyvuje. A čo treba robiť, aby vzťah dvoch ľudí, ktorí sú nonstop spolu, vydržal? „Poslúchať muža,“ smeje sa Artem. „Mať vzájomnú úctu, pochopenie, spoločné záujmy a rešpektovať osobný priestor,“ povie Máša vážne.

Labutie jazero nás unavovalo

Máša mala len desať rokov, keď nastúpila na Štátnu choreografickú akadémiu v Moskve. Do hlavného mesta pricestovala z ďalekého Surgutu na Sibíri. Otec, mama aj brat ostali doma, takže nádejná baletka sa veľmi rýchlo naučila byť samostatná. O dva roky starší Artem je rodený Moskovčan. Po skončení štúdia začali obaja tancovať v Ruskom štátnom balete, ale o štyri roky odtiaľ odišli. „Uvádzal sa tu len klasický repertoár. Z Labutieho jazera sme už boli unavení. Chceli sme si vyskúšať prácu v inom divadle a s iným repertoárom,“ vysvetľuje umelec. „Okrem toho, prakticky sme neboli doma. Absolvovali sme niekoľko turné, raz v Číne, raz v Nemecku... Žiadalo sa nám trocha pokoja a domácej atmosféry,“ dopĺňa manželka.

Ťažko na vrchol

Keď Artem dostal ponuku účinkovať ako sólista v balete Slovenského národného divadla, neváhal. Máša ho nasledovala, hoci mohla tancovať v známych ruských divadlách. „Riaditeľ SND nám ponúkol výhodné podmienky, tak sme ich využili. Sme však pripravení žiť kdekoľvek, kde dostaneme dobrý angažmán,“ objasňuje umelec. Máša nemá ambíciu pracovať vo veľkom súbore: „V Rusku je veľa vynikajúcich baletných tanečníc a ťažko sa dostanete na vrchol. V Bratislave som sólistka, repertoár je pestrý a každý rok naštudujeme novú inscenáciu,“ pochvaľuje si.

Len výhody

Nevedia si predstaviť, že by mali partnera z inej brandže. Pre nich znamená rovnaká profesia len výhody. „Spolu tancujeme v troch predstaveniach. Je to pohodlnejšie, navzájom si povieme o chybách. S inými partnerkami je to zložitejšie, mohli by sa uraziť,“ myslí si Artemij. „‚Cudziemu‘ tanečníkovi musíš nedostatky len jemne naznačiť, ‚svojmu‘ môžeš povedať priamo – nedrž ma takto!“ súhlasí Maria.

Žiarlia na seba?

Na manželove partnerky nežiarli, nemá prečo. Veď sú nimi len na javisku. Spoločné tancovanie má aj ďalšie plus: „Obaja sme vyrástli na ruskej tanečnej škole a nemusíme sa prispôsobovať inej. V baletných súboroch totiž tancujú ľudia rôznej národnosti a s rôznymi mentalitami. V slovenskom vystupujú tanečníci z pätnástich krajín,“ objasňujú.

Na koníčky nemáme čas

V divadle sú každý deň od rána do večera. „Skúšky sú od jedenástej do šiestej, medzitým máme hodinovú prestávku na obed. Večer je predstavenie. Domov sa vraciame o ôsmej až desiatej večer,“ približuje náročný denný program Artem. Jediný voľný deň je nedeľa: „Sme spolu doma, ale každý si robí svoje. Zvyčajne je na programe dňa upratovanie a varenie. Špeciálne koníčky nepestujeme, niet na ne čas. Chodíme na prechádzky a výlety, stretávame sa priateľmi. Väčšinou sú to naši krajania, ktorí tu žijú,“ objasňuje Máša.

