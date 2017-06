Nebola to len bolesť chrbta! Blondínke z Pomády sa vrátila ťažká choroba

Prešlo už 25 rokov, odkedy herečka Olivia Newton-John porazila rakovinu. Vtedy ju choroba pripravila o jeden prsník. Teraz sa zákerná rakovina vrátila a metastázovala.

Pred siedmimi mesiacmi sa austrálska herečka, speváčka a skladateľka Olivia Newton-John rozhovorila o tom, aká je vďačná za to, že jej pred 25 rokmi vstúpila do života rakovina. Rozhovor, ktorý poskytla v programe Radio Times, prebrali média do celého sveta. Prezradila, že rakovina ju naučila pokore a súcitu k ľuďom, ktorí prechádzajú ťažkým obdobím.

So stratou prsníka sa zmierila

Sama si ťažkým obdobím prešla. Keď zistila, že jej kvôli rakovine musia lekári odobrať prsník, takmer sa zrútila. Prezradila, že tou správou bola kompletne zdrvená. Večer pred zákrokom cítila obrovský strach a bála sa, že rakovina sa už stihla dostať do každučkej časti jej tela. Po mastektómii museli prejsť týždne, aby sa psychicky pozbierala.

Nebol to zápal sedacieho nervu

Posledných pár týždňov však herečku trápili silné bolesti chrbta. Olivia si myslela, že má zápal sedacieho nervu. Keďže sa bolesti nedali utíšiť, navštívila lekára. Od neho Olivia počula zdrvujúcu správu. „Vrátila sa vám rakovina a z prsníka sa už rozšírila aj do spodnej časti chrbtice – do krížovej kosti, kde sa našli metastázy“ dozvedela sa. Správu oznámila herečka na Facebooku, kde tiež oznámila, že kvôli ochoreniu ruší všetky naplánované koncerty a začína s liečbou.

Lieči sa vo vlastnom centre

Pred pár rokmi Olivia Newton-John otvorila centrum na boj proti rakovine, ktoré nesie jej meno. Práve v ňom podstúpi rodáčka z Anglicka liečbu. „Terapie som si zvolila po konzultácii s lekármi, prírodnými terapeutmi a zdravitníkmi v mojom Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre v Melbourne,“ uviedla speváčka vo vyhlásení.

