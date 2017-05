Vyciciava vás citový upír? 8 typov osôb, ktoré si do života nevpúšťajte

Nezdravý vzťah je ako závislosť. Klinická psychologička Ramani Durvasulaová tvrdí, že chorobné puto sa dá odhaliť jednoducho.

Ste nespokojní a trápite sa, hoci neviete určiť príčinu. „Skôr než niečo podniknete, máte potrebu pýtať si povolenie od druhých. Týka sa to aj činností, ktoré by ste robili prirodzene, napríklad šli s kamarátkou na kávu,“ vysvetľuje odborníčka. V prvom rade si musíte priznať, že máte problém. V zdravom vzťahu sa cítite väčšinu času príjemne. Drobné krízy doň patria, nesmú však prerásť do fyzických a slovných útokov.

Telo zrkadlom vzťahov

Francúzska psychoanalytička Anne-Marie Filliozat, špecialistka na psychické problémy zo stresu, upozorňuje na súvislosť medzi nezdravými vzťahmi a zdravotnými ťažkosťami. „Keď sa dostanete do krízovej situácie, cítite sa skľúčene, svaly sa vám stiahnu, zle spíte, jete málo alebo priveľa. Počúvajte svoje telo, na nezdravé vzťahy vás hneď upozorní.“

4 zdravotné následky zlých vzťahov

Oslabenie psychiky spôsobuje nielen žiarlivosť partnera, ale aj ustavičná kritika, vzájomná nevraživosť a konflikty na pracovisku.

Zvýšené riziko srdcovo-cievnych ochorení mali ženy, ktoré žili dlhodobo v nefunkčnom vzťahu.

Ukladanie brušného tuku, zvýšenie tlaku a zníženie hladiny zdravého cholesterolu v krvi vám môžu spôsobiť zlé medziľudské vzťahy.

Pomalšie sa uzdravovali bývalé onkologické pacientky, ktoré žili v strese. Mali problémy dodržiavať liečebný aj stravovací režim.

