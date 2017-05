Aj vaše dieťa je viac doma ako v škôlke? Posilnite mu imunitu

Tri dni v škôlke a dva týždne doma. Neviete sa vymotať z kruhu respiračných chorôb? Urobte pre imunitu svojho drobca maximum.

Nádcha s kašľom a horúčkou, zápal stredného ucha, zápal priedušiek či dutín, šarlach – to sú najčastejšie choroby, ktoré si medzi sebou posúvajú škôlkari. Prvý rok nástupu do kolektívu býva najnáročnejší a to najmä pre prvorodené deti. Keďže počas celého svojho doterajšieho života boli izolované v úzkom kruhu rodiny, nové vírusy a baktérie, s ktorými sa v škôlke stretnú si na nich zgustnú.

Chorobu vyleží, ale...

Ako posilniť dieťaťu imunitu? Rovnaký problém má aj Elena, ktorej štvorročná dcéra je viac doma ako v škôlke, väčšinou so zápalom dýchacích ciest. „Snažím sa jej dávať veľa ovocia a zeleniny aj umelé vitamíny z lekárne, pravidelne jej izbu vetrám, chodíme na dlhé prechádzky, dozerám, aby mala dostatok tekutín a pohybu. Každú chorobu vyleží, ale vždy si zo škôlky donesie novú,“ napísala zúfalá matka do redakcie mesačníka Zdravie.

Telo buduje obranyschopnosť

Eleninu otázku sme položili pediatričke, ktorá si myslí, že matka robí všetko správne. „Chválim najmä pohyb na čerstvom vzduchu. Dcéra sa dostala do kolektívu, stretáva sa s novými baktériami a vírusmi. Jej telo si prekonávaním chorôb buduje obranyschopnosť. Predpokladám, že ide o bežné virózy. Ak má vyváženú a pestrú stravu, nepotrebuje užívať syntetické vitamíny,“ radí MUDr. Iveta Kostelníková z novorodeneckého oddelenia v nemocnici Košice-Šaca.

Vitamín C a hliva ustricová

Napriek tomu, že lekárka syntetické vitamíny neodporúča, pripúšťa výnimku. „V čase ochorenia odporúčam dávať vitamín C. Imunitu dcére podporíte aj prípravkami z hlivy ustricovej,“ hovorí Iveta Kostelníková a pridáva ďalší tip. „Vyskúšajte jej večer pred spaním a ráno preplachovať nos slanou vodou, počas ochorenia aj častejšie. Vytvoríte tak na slizniciach prostredie, ktoré je nevhodné pre baktérie a vírusy. Nos potom treba poriadne vyfúkať alebo odsať.“

Čas na liečbu

Ak dieťaťu nedoprajete dostatok času na rekonvalescenciu po chorobe, nečudujte sa, že choroba sa o pár dní, či týždňov vráti. Odborníci sa zhodujú, že čas na zotavenie sa z choroby by mal mať dvojnásobnú dĺžku ako samotné ochorenie.