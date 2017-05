Chrumkajte klasiku. Hlávkový šalát pomôže pri diéte a aj proti nespavosti

Na hlávkový šalát sa trochu pozabudlo. Vďaka svojim pozitívnym vlastnostiam sa nemusí pred ostatnými druhmi šalátov nemusí červenať. Oplatí sa servírovať.

FIT aj so slaninkou. Chrumkavý, sýty šalát s polníčkom

Pripravujete si šalát z rukoly, poľníčka, alebo z čakanky? Určite sú chutné, ale niekedy sa oplatí vrátiť aj ku klasickému hlávkovému šalátu. Mnohí ho považujú za ideálneho spoločníka do kuchyne kvôli jeho neutrálnej chuti. Na škodu nie sú ani jeho výživové hodnoty. Najmä, keď chcete zhodiť pár kilogramov.

Málo kalórii

Klasický hlávkový šalát bez problémov obstojí aj v konkurencii nových druhov šalátov či byliniek. Výhodou je, že práve začína jeho sezóna. Pochutiť si tak môžete na chrumkavých lístkoch priamo zo záhrady. Pár sa vám ich podarí vypestovať aj na väčšom slnečnom balkóne. Teraz je ideálne siahnuť po priesadách. Medzi rastlinami dodržte asi 20 cm odstupy. Nezatláčajte ich príliš do zeme, inak sa nevytvorí charakteristická šalátová hlava. Hlávkový šalát vás výborne zasýti. Navyše je nízkokalorický, 100 gramov zeleniny má len 80 kJ. Rovnaké množstvo šalátu sa skladá z 95 gramov vody.

Veľa béčok

Zelené listy sú navyše bohaté na sekundárne rastlinné metabolity ako napríklad flavonoidy, polyfenoly, fytosteríny, ktoré pomáhajú predchádzať srdcovo-cievnym ochoreniam. Z vitamínov zo skupiny B je hlávkový šalát bohatý na kyselinu listovú. Zaujímavé sú i hodnoty vitamínov B1 a B2. Klasický šalát sa cení aj kvôli významnému obsahu draslíka, fosforu, vápnika a horčíka. Hlávkový šalát je ľahko stráviteľný a je dobrým základom pre pracovný obed. Kvôli vysokému obsahu béčok vám pomôže zvládať i stres. Prenasleduje vás nespavosť? Pokúste sa podvečer chrumkať zelené listy. Už lekári v starovekom Grécku verili, že šalát vám môže privolať spánok.

Zabaľte ho do utierky

Najčastejšie sa hlávkový šalát používa s klasickou octovou zálievkou. Aj tá vám pomôže nakopnúť metabolizmus. Môžete si ho servírovať ako predjedlo, prípadne prílohu k jedlám a budete rýchlejšie zasýtení. Ideálny je aj ako základ do rozličných šalátov. Ak ste si doniesli z trhu väčšiu hlávku, ktorú hneď nezužitkujete, zabaľte zvyšok šalátu do vlhkej utierky a tak ho vložte do chladničky. Nebude tak rýchlo vädnúť a udrží si sviežosť.

