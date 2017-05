Zabudnutý vitamín: Vápnik s déčkom sa bez neho môžu obrátiť proti vám

Myslíte si, že ak máte dosť vápnika a k tomu vitamínu D3, robíte pre svoje kosti všetko? Omyl. Títo dvaja hráči bez tretieho článku nefungujú, ako treba.

Vitamín K si pamätáte najskôr z pôrodnice, kde ho vášmu bábätku dali pre správne zrážanie krvi a kvapkali ste mu ho do mliečka ešte pár týždňov po tom. No ľudská potreba tohto vitamínu tým nekončí.

K2 - manažér vápnika

Vitamín K má tri typy – K1, K2 a syntetický K3. Kým vitamín K1 má na starosti správnu zrážanlivosť krvi, jeho súrodenec K2 prospieva hlavne kostiam a tkanivám. Je v nich však jeden podstatný rozdiel. K1 jete hlavne v zelenej zelenine, no vstrebete z neho iba 10 percent. Omnoho väčšiu službu nám robí K2. Nájdete ho vo fermentovaných a živočíšnych potravinách, kde ho produkujú baktérie, no tvorí ho aj črevná mikroflóra. Je ho síce menej, no naše telo ho spracúva omnoho jednoduchšie. V tom jeho význam nekončí....

Proti infarktu a mŕtvici

"Ká dvojka" pomáha vstrebávať vápnik, nie však ako déčko. To zariadi, aby sa vápnik absorboval do organizmu, no K2 ho navedie presne tam, kam patrí – do kostí. To samotné déčko nedokáže. Ak nemáte dostatok K2, pre zdravie svojich kostí i zubov nerobíte dosť. Nielenže vaše kosti môžu začať postupne chradnúť a kráčate tak v ústrety osteoporóze, podľa viacerých štúdií sa vápnik začne namiesto kostí ukladať na nesprávnom mieste – v cievach. Začnú pomaly kôrnatieť a vám hrozí vyššie riziko infarktu a mozgovej mŕtvice. Ak ho telu znova doprajete – dobrá správa, vápnik sa z ciev odstráni.

K2 pre:

kosti a zuby

správnu funkciu svalstva

hojenie zlomenín

kĺby

proti osteoporóze

Kde nájdete K2:

mlieko

maslo

vajcia

zrejúce syry

kyslomliečne výrobky

živočíšne tuky

mäso, vnútornosti

Radšej maslo ako oliváč

Pozor, najbohatšie na vitamín K2 sú živočíšne produkty zo zvierat chovaných na zelených lúkach. Tento vitamín vám môže chýbať aj pri dlhodobom užívaní antibiotík alebo vitamínu E. A tiež, ak dlhodobo používate iba rastlinné oleje, tie sú naň veľmi chudobné.

