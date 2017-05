Schudnite z bruška bez trýznenia diétami! Stačia 2 raňajkové zázraky

Raňajky sú najdôležitejším jedlom, pretože dodajú telu energiu na celý deň. Tento recept vám pomôže odbúrať tvrdohlavý tuk z bruška bez toho, aby ste boli hladní.

Tajomstvo tkvie v kombinácii ovsených vločiek a chia semienok. Vločky obsahujú betaglukán, rozpustnú vlákninu, polyfenoly, vitamíny a minerály.

Betaglukán je prírodný polysacharid, schopný podporovať obranné reakcie organizmu, má teda imunomodulačný účinok. Vysoký podiel balastných látok reguluje hladinu cukru v krvi a drží na uzde chuť do jedla, takže sa nemusíte obávať, že by ste prijali veľa zbytočných kalórií. Polyfenoly majú antioxidačný účinok a očisťujú telo od toxínov. Okrem toho sú bohaté na vitamíny a minerály, ktoré zvyšujú telesnú aj duševnú výkonnosť.

Viac:

Prečo chia?

Chia semienka znižujú hladinu cukru v krvi, sú bohatým zdrojom omega-3 mastných kyselín, antioxidantov, vitamínov skupiny B, vitamínu C, fosforu, horčíka, draslíka a iných minerálov, ale aj bielkovín. Sú úplne bez lepku, čo ocenia celiatici. Rýchlejšie s nimi schudnete, lebo obsahujú rozpustnú aj nerozpustnú vlákninu. Vďaka jej vysokému obsahu ich ľahko strávite a zároveň vás zasýtia. Pôsobia blahodarne na črevá a proti zápche. Denná dávka je pätnásť gramov semienok, čo je jedna polievková lyžica. Pozor, ak máte nízky tlak. Konzumácia semienok ho ešte viac znižuje.

Čítajte:

Potrebujete:

500 ml vody alebo mlieka,

1 lyžička škorice,

vanilkový struk,

1 lyžica ovsených vločiek,

1 lyžica chia semienok.

Postup:

Chia semienka nasypte do šálky a zalejte vodou. Po čase napučia a zhustnú. Do menšieho hrnca vylejte vodu alebo mlieko, ochuťte škoricou a vanilkou a priveďte do varu. Stiahnite teplotu a prisypte vločky. Povarte ešte 5 minút a potom vypnite sporák. Hrniec prikryte a nechajte chvíľu stáť. Primiešajte chia semienka. Ovsenú kašu prelejte do misky, doslaďte medom a obložte jahodami, malinami, ríbezľami či iným bobuľovým ovocím, ktoré je plné antioxidantov.

Ďalšie RECEPTY z kuchyne Zdravia:

Bude vás zaujímať