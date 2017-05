FOTO: Neuveriteľné! Britská rodina čaká 20. prírastok. Ako žijú?

Najstaršie dieťa má 28 rokov, najmladšie ešte ani rok a ďalšie je na ceste. Ako funguje rodina, ktoré má vyše dvadsať členov?

Pre malého školáka: Čo by v jeho izbe určite nemalo chýbať?

Príbeh Sue a Noela Radfordovcov je neuveriteľný. Od detstva boli susedia a v puberte začali spolu randiť. Ich vzťah zamotalo tehotenstvo vtedy ešte len trinásťročnej Sue. V štrnástich porodila svoje prvé dieťa. Možno by vtedy dvojici mnohí nepredpovedali veľkú budúcnosť, ich vzťah však vydržal a dokonca získal aj úplne nový rozmer.

Snívali o troch deťoch

Tri roky od narodenia ich prvého syna Chrisa sa pár zobral a začali si budovať spoločný domov. O ďalších deťoch neuvažovali. Prešli však dva roky a Sue bola opäť tehotná. Narodila sa im dcérka Sophie. Tu by príbeh mnohých rodín končil. Radfordovci však vždy snívali o troch deťoch. Hoci sa Sue podarilo bez problémov otehotnieť, rodinu nakoniec rozšírili na neuveriteľných 19 detí. Po treťom dieťati bola Sue tehotná takmer každý rok. Na jar sa 42-ročná Sue a o jej päť rokov starší manžel pochválili na sociálnych sieťach strhujúcou novinkou. V septembri sa im narodí dvadsiaty prírastok. Zaujímavosťou je, že manželia už majú aj tri vnúčatá.

Čítajte aj: Rodičovský ošiaľ dedkov z Rolling Stones? Mick Jagger otcom po 70-ke!

Živí ich pekáreň

Najväčšia britská rodina bez problémov zvláda chod domácnosti aj po finančnej stránke. Raz do roka sa dokonca sa dokonca všetci vyberú aj na zahraničnú dovolenku. Týždenný rozpočet len na jedlo sa pohybuje okolo 300 libier. Napríklad na priemerné raňajky potrebuje rodina 2 balenia cereálií a 10 litrov mlieka, na slávnostnú vianočnú večeru troch moriakov a 3,5 kg zemiakov. Okrem štandardných príspevkov rodina nepoberá od štátu žiadnu podporu. Noel Radford s rodinou vlastní ziskovú pekáreň. Chutné koláče predávajú aj cez internet.

Budíček o piatej

Noel odchádza do pekárne každé ráno o piatej. Potom prichádza naspäť domov, aby pomohol deťom a manželke s prípravou na bežný deň. Školopovinné ratolesti odvezie mikrobusom do školy. Najrušnejšie býva ráno okolo siedmej, keď sa väčšina detí snaží dostať do kúpeľne. Sue zostáva s najmenšími deťmi doma a stará sa o chod domácnosti, ktorá má desať spální. Denne napríklad vyperie deväť práčok šatstva.

Kliknite ►TU a pozrite sa ako žije najväčšia britská rodina!