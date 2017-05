FOTO: Zelená či modrá? Farebné steny vám môžu zlepšiť vzťah aj pridať kilá navyše

Chystáte sa maľovať byt a neviete si vybrať zo širokej palety farieb? Vedzte, že v hre je veľa. Napríklad aj vaša postava či vzťahy s rodinou.

Choďte do toho so správnou farbou.

Farby stien dokážu divy. V nemocnici ich nemaľujú na zeleno či na žlto bez príčiny. Ide o farby optimizmu a uzdravenia a nielen ich účinkami sa zaoberá psychológia farieb. Skôr, než si vymaľujete kuchyňu červenou farbou si overte, či to neovplyvní vašu postavu.

Na farbe záleží

Výber farieb na steny v domácnosti býva vecou individuálneho vkusu, aktuálnej nálady či moderných trendov. No vskutočnosti nimi môžete zmeniť celkový charakter vášho bývania a to, ako sa doma cítite. „Cez farbu komunikujeme univerzálne a bez slov. Každý z nás vie intuitívne, ako jej rozumieť,“ tvrdí americká odborníčka na farby Leslie Harrington. Podľa nej na výbere farby vašich stien skutočne záleží. „Farba, ktorou si vymaľujete byt, by nemali byť len otázkou estetiky. Ide o nástroj na ovplyvnenie vášho správania aj emócií,“ dodáva expertka.

Účinky na náladu

Pred maľovaním odporúčajú odborníci najskôr zvážiť funkciu danej izby. Potrebujete inšpiráciu? Zistite, ktorá farba sadne danej miestnosti v byte a možno vám dokonca dvihne náladu:

Predizba & obývačka



Hodia sa im nielen teplé odtiene ako tlmená červená, žltá či oranžová, ale aj zemitá hnedá či béžová. Úlohou týchto farieb je rozprúdiť diskusiu. „Nabádajú vás sadnúť si za jeden stôl a zhovárať sa,“ radí konzultantka farieb Kate Smith, že vďaka nim pocítite spojenie s ostatnými členmi domácnosti.