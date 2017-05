Návod, ako si urobiť dokonalé voľno: Aj vy ste FOMO? Odstrihnite sa!

01.05.2017

Na jeden deň vypnite internet v mobile, nezapínajte ani počítač, na druhý deň sa pozrite, čo ste zmeškali. Že to nevydržíte? Ale áno, čítajte, prečo to stojí za to!

V čase digitálneho detoxu uprednostnite osobné stretnutia a nespoliehajte sa len na moderné technológie.Autor: Shutterstock

Mobily, tablety, počítače…keďže s nimi mnoho ľudí trávi skutočne 24 hodín 7 dní v týždni, odborníci bijú na poplach. Musíte sa odstrihnúť, relaxovať bez toho, aby ste si pozerali, čo práve robia vaši priatelia, alebo pridávali fotky na účet. Kreatívnejší a rozhodnejší Počas čakania na autobus alebo cestovania relaxujte. Dajte šancu svojim myšlienkam a nechajte mozog odpočívať, aspoň desať minút. Takzvaný autopilot pomáha rozvoju nových nápadov. Vďaka tomu budete ľahšie prijímať aj dôležité rozhodnutia. Ak ste ustavične pred počítačom alebo ťukáte do mobilu, mnoho nápadov či myšlienok vám unikne. Čítajte aj: Smartfóny postupne menia naše telo. Len sa na to pozrite! Najmä chytré telefóny priniesli nový životný pocit. Ľudia ich nevedia vypnúť, stále očakávajú nové správy. Záplava informácií však rozptyľuje a neviete sa sústrediť. Podľa odborníkov sa tento problém dotýka všetkých vekových kategórií i zamestnaní od študentov po vrcholových manažérov. Ako to vydržíte? Vzdať sa telefónu je ťažké, ale skúste si dopriať aspoň víkend bez počítača. Kde-tu si naplánujte aj pár dní bez internetu. V práci to asi nepôjde, ale voľné chvíle strávte radšej na čerstvom vzduchu. Nemajte z toho strach, je to ideálna fyzická i psychická regenerácia. Nemajte obavy, že niečo zmeškáte. Syndróm FOMO V súvislosti s ustavičnou kontrolou statusov na sociálnych sieťach sa objavil pojem syndróm fomo. Trpíte ním vtedy, keď si dlhšie neskontrolujete príspevky či palce a prepadne vás nervozita. „Ide o formu nelátkovej závislosti,“ vysvetľuje psychologička PhDr. Elena Brozmanová. Sociálne médiá aktivujú centrum odmeňovania, vylučuje sa hormón šťastia dopamín, podobne ako u ľudí, ktorí trpia závislosťami. Foto: Shutterstock „O vnútornú túžbu vedieť, čo sa deje, a mať všetko pod kontrolou. Viaže sa na iné vnímanie času. Chcete byť niekde inde, ako v reálnom čase ste, chcete udalosti predbehnúť. Práve preto ustavične kontrolujete dianie na sieti. Konflikt medzi reálnym prežívaním a túžbami môže viesť až k patologickému stavu. K závislosti prispieva aj to, že technológie sa zdokonaľujú a internet môžete mať v mobile poruke dvadsaťštyri hodín.“ Digidetox je svetový V Nemecku vyzvala známa telekomunikačná firma ľudí, aby si aspoň počas štedrej večere vypli mobily, počítače či televízor. Apelovali však aj na svojich zamestnancov, aby počas voľných dní obmedzili svoje on-line aktivity. Len tak si oddýchnete a budete lepšie vnímať, že nie ste v práci. Až 35% ľudí, ktorí v práci pravidelne používajú mailovú komunikáciu, si po príchode domov opäť zapne počítač! Čoraz populárnejšie sú vo svete i podniky, ktoré nemajú wi-fi prepojenie, a výzvy, aby sa hostia pri spoločných stoloch rozprávali a neťukali ustavične do telefónov. TOTO objavíte! telefónne čísla vo svojej hlave,

pokojnejší spánok,

svet okolo seba,

skutočných priateľov,

obľúbenú knihu. Vyskúšané? Napíšte nám, ako ste to zvládali a čo všetko ste stihli urobiť ;) Napríklad správou na našej FB fanpage! V tomto článku sa zaoberáme Závislosť ...viac

Autor: Katarína Posluchová, Beata Ditte

