Je vaše nepremokavé oblečenie PFOA free? Zachránite viac ako len životné prostredie!

Šatník turistov čakajú zmeny. Európska únia sa totiž chystá zakázať jednu z hlavných substancií používaných pri výrobe nepremokavého oblečenia.

Viac ako tri roky bola kyselina perfluoroktánová na zozname látok, ktoré vzbudzujú v Európskej chemickej agentúre veľké obavy. Pred pár mesiacmi Európska komisia konečne zverejnila návrh na jej reguláciu. Do roka 2020 by mala kyselina zmiznúť zo všetkých výrobných procesov.

Lekcie z chémie

Kyselina perfluoroktánová patrí medzi zlúčeniny fluórovaných uhľovodíkov. Nie všetky sú nebezpečné, vysvetľuje doc. RNDr. Peter Magdolen, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. „Musíme rozlišovať perfluorované uhľovodíky a fluorované polyméry. S prvými látkami neprichádzajú bežní ľudia do styku. Ale fluorované polyméry sú súčasťou každodenného života. U nás je známy najmä polytetrafluóretylén s obchodným názvom teflón a z neho vyrobený membránový materiál Gore-Tex.“

► Pomóc, svrbí! Žihľavku môže vyvolať bielizeň i oblečenie

Ten má vďaka svojej štruktúre neoceniteľné vlastnosti. Na jednom štvorcovom centimetri tejto látky sa nachádza takmer jeden a pol miliardy pórov – cez ne prenikne vzduch, ale ani kvapka vody. „Samotný teflón a ani výrobky z neho nie sú zdraviu škodlivé. Nebezpečná je kyselina perfluoroktánová, z ktorej sa vyrába. Poškodzuje pečeň aj imunitný systém, má pravdepodobný súvis s rakovinou obličiek, semenníkov, chorobami štítnej žľazy, s ulceróznou kolitídou, s vysokou hladinou cholesterolom a dokonca aj s vysokým krvným tlakom v tehotenstve.“

► Preeklampsia ohrozuje matku i dieťatko. Spoznajte jej príznaky, kým je čas!

V kuchyni

Teflón však zďaleka neslúži iba pri výrobe outdoorového oblečenia a obuvi. Pre svoje schopnosti odpudzovať vodu, olej a nečistoty sa dostal aj do iných produktov, akými sú koberce, textilné či kožené výrobky. Približne polovica jeho produkcie sa spotrebúva v elektrotechnike – napríklad ako izolačný materiál na káble alebo ako tesniace pásky. Vďaka vysokej chemickej odolnosti sa používa aj v chemickom priemysle pri preprave agresívnych látok.

Teflónové panvice už dávno stratili svoju dobrú povesť. Teflón sa pri vysokých teplotách rozkladá na zdraviu škodlivé látky, ktoré sa uvoľňujú do vzduchu aj do jedla. Ak sa rozhodnete investovať do nového vybavenia kuchyne, opäť hľadajte označenie PFOA free a PTFE free. Ani každá keramická panvica nemusí byť zárukou zdravého pečenia! Foto: Profimedia.sk

Tepelná stabilita zase podmieňuje jeho použitie v domácnosti – teflónové panvice spôsobili revolúciu v každej kuchyni. Používa sa aj ako povrchový materiál tam, kde treba znížiť trenie – na sklzniciach lyží, či v medicíne, napríklad pri výrobe ortéz. „Inými fluorovanými polymérmi sú fluoroteloméry. Aj pri ich výrobe sa používa PFOA, no tieto sa na ňu aj rozkladajú. Využívajú sa v obalovej technike – tam, kde je nutné, aby papier odolal tuku a olejom. Teda napríklad v škatuliach na pizzu, v obaloch na cukríky či vo vreckách na pukance do mikrovlnnej rúry.“ Kyselina perfluoroktánová vzniká aj rozkladom niektorých hasiacich zmesí a ochranných odevov pre hasičov.

►Prečo je jedlo z mikrovlnky zdravšie ako to, ktoré pripravíme klasicky?

Vytrvalý súper

Spomínané látky sa nerozkladajú, ale zhromažďujú v prostredí. „Nie je známe, že by prenikali do tela priamo cez pokožku, a až dodnes nie sú dôkazy ani o priamych zdravotných rizikách spojených s používaním odevov, ktoré ich obsahujú. Uvoľňujú sa však do životného prostredia pri výrobe, používaní a likvidácii produktov, ktoré z nich pozostávajú. Do tela sa môžu dostať vdychovaním vzduchu, v ktorom sú rozptýlené, konzumáciou potravy, pitím vody alebo kontaktom s domácim prachom,“ vysvetľuje Ivana Kohutková z organizácie Greenpeace.

►Naučte sa správne dýchať! Výsledky uvidíte už po týždni

Jej kolegovia testovali vzduch v obchodných prevádzkach niektorých outdoorových spoločností. Merania ukázali, že koncentrácie nebezpečných látok boli až šesťdesiatnásobne vyššie, než je priemerná koncentrácia v iných uzavretých miestnostiach, a až tisíckrát vyššie než vonku.

► Smog skracuje život o 8 mesiacov: Pľúca vám prečistí medicína, ktorú máte doma

„Chceli sme zistiť, kam až kontaminácia siaha – vybrali sme si lokality veľmi ďaleko od zdrojov týchto chemických látok, osobitne v horách a, ak je to možné, v chránených oblastiach. Odoberali sme vzorky snehu a vody a dali sme ich na analýzu do nezávislého, akreditovaného laboratória v Nemecku. V rámci tohto výskumu sme našli PFC látky aj vo vzorkách snehu a vody z jazier vo Vysokých Tatrách. Našli sa však aj v pečeni ľadových medveďov žijúcich na severnom póle.“

Návrat k pršiplášťom?

Ak nechcete v lete zmoknúť, no zároveň vám nie je životné prostredie ľahostajné, všímajte si, čo kupujete. Niektoré značky outdoorového oblečenia už na štítkoch informujú, či sú „PFOA free“, teda vyrobené technológiou bez použitia kyseliny perfluoroktánovej.

► Bolí vás počasie? Na jeho výkyvy je citlivý každý tretí človek

Otázkou zostáva, či sú aj takéto materiály dostatočne ekologické, keďže stále zrejme pozostávajú z PTFE, ktorý sa v prírode nerozkladá, váha docent Magdolen: „V súčasnosti nie sú adekvátne náhrady za teflón a materiály z neho, ktoré by boli menej škodlivé. Existujú príbuzné fluorované polyméry, no tie sú drahšie a náročnejšie na výrobu.“ Ochranári však vidia možnosti. „Alternatívami vrstiev, ktoré sú na povrchu outdoorového vybavenia a neobsahujú PFC látky, sú rôzne vosky, parafíny, dendriméry a silikóny. Žiaden z týchto materiálov by však nemal skončiť na skládke alebo v spaľovni – miesto toho by sa mal byť recyklovať a opätovne zužitkovať,“ apeluje Ivana Kohutková.