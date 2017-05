Primiešajte do masla bylinky. Zbavíte sa kašľa, ekzému aj nespavosti

Čo si natrieť na chlieb? Vyskúšajte bylinkové maslo! Jeho zdravotné účinky môžete meniť podľa bylinky, ktorú primiešate. Viete, ktorú by ste mali s maslom rozmixovať ako prvú?

Autor: Profimedia.sk

Vytvoriť bylinkové maslo je skutočne jednoduché. Stačí kvalitné maslo, hrsť byliniek podľa chuti alebo zdravotných problémov a mixér. Maslo nakrájajte na menšie časti, aby sa vám ľahšie mixovalo a pridajte bylinky a štipku soli. Nechajte ho stuhnúť v chladničke. Je lepšie, ak použijete 125 gramové maslo, pretože ak ho zmiešate s čerstvými bylinkami, musíte ho spotrebovať do 48 hodín.

S pamajoránom

Natierajte si ho na pečivo, ak bojujete s prieduškovým kašľom. Pamajorán tiež zlepšuje vykašliavanie a má antibakteriálne účinky, preto ho skvelo využijete, ak váš organizmus bojuje s plesňami. Maslo s pamajoránom ocenia najmä alergici na plesne. Opatrní s jeho konzumáciou musíte byť, keď sa snažíte schudnúť. Pamajorán totiž povzbudzuje chuť do jedla. Ak si ho dáte na večeru, ľahšie zaspíte. Bylinka sa používa aj ako prírodný prostriedok proti nespavosti.

Náš tip: Okrem štipky soli, môžete do masla primiešať aj strúčik cesnaku a mleté čierne korenie.

Maslo pridá stredomorskú príchuť nielen čerstvému chrumkavému pečivu, ale aj opečenej zelenine.

S petržlenom

Petržlenová vňať má silné antibiotické a antiseptické účinky. Výborne podporuje imunitu, aj pevnosť kostí. Petržlenové maslo by preto mali jesť najmä ženy v menopauze, ktorým hrozí osteoporóza. Aj mladšie ženy ho však ocenia, najmä preto, že upravuje nepravidelnú menštruáciu.

Náš tip: Petržlen je hlavnou ingredienciou do „slimačieho“ masla. Francúzi ho vyrábajú tak, že do 125 g masla pridajú: 2 polievkové lyžice citrónovej šťavy, 2 lyžice nasekanej petržlenovej vňate, cesnak podľa chuti, morskú soľ a mleté čierne korenie. Rozmixujú a dajú schladiť. Tradične ho nechajú roztopiť na horúcich slimákoch, ale vy ho môžete pridať aj ne pečené kurča alebo ryby.

S pažítkou

Nepodceňujte zdravotné účinky pažítky, zlepšuje pravidelnosť stolice a preto je skvelou prevenciou rakoviny hrubého čreva. Podporuje trávenie a čistí črevá. Má tiež antiseptické účinky a chráni bunky pred voľnými radikálmi. Pažítkové maslo oceníte, ak máte vysoký krvný tlak. Ak sa kvôli tlaku alebo cholesterolu obyčajnému maslu vyhýbate, to s pažítkou určite ochutnajte. Pažítka totiž znižuje krvný tlak aj cholesterol. Negatívny účinok masla na vaše cievy preto dokáže znížiť.

Náš tip: Pažítkové maslo nechajte roztopiť na uvarených zemiakoch, budú chutiť úžasne.

