Syndróm z lietadla. 9 neduhov a rady, ako v ňom neochorieť

Cestovanie lietadlom je bezpečnejšie ako cesta na letisko. No s bezproblémovým pristátím sa vaše problémy na dovolenke môžu iba začať.

Vzlietnuť do niekoľkokilometrovej výšky, dlhé hodiny väzniť telo v nepohodlnej sedačke a dýchať spolu s ďalšou stovkou cestujúcich ten istý vzduch. To nemôže ostať bez následkov. Tušili ste, čo všetko vám na palube hrozí? Paradoxne, pravdepdoobnosť, že sa zrútite, je rovnako minimálna ako vyhrať lotériu. Za to podľa štúdie spred pár rokov až 23 percent z nás očakáva, že v lietadle ochorieme. Ak nie ste na ťažkosti pripravení, bude to horšie! S čím sa oplatí pri plánovaní letu počítať?