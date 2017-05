VIDEO: Osvedčené stravovacie tipy našich športovcov. Zdravie ich vyspovedalo

Zmocňuje sa vás únava, chýba energia? A nezabudli ste spolu so svojim šatníkom na jar vymeniť aj jedálniček?

Strava musí byť pestrá, ľahká, bohatá na minerálne látky a vitamíny. Ľudia zabúdajú, aká dôležitá je úprava jedálnička. Vašou zásadou by mala byť pravidelnosť. Profesionálni športovci si na to dávajú dobrý pozor a radi vám poradia svoje overené recepty na to, aby ste zo seba každý deň dostali to najlepšie.

Rozvrhnite si to

Na jar je nutné pridať viac zeleniny a ovocia, predovšetkým v surovom stave. Doplňte strukoviny, celozrnné produkty, orechy, semiačka a mliečne výrobky. Rozdeľte si ich na dni, kedy konzumujete výhradne mäso a dni, kedy jete iba cestoviny. Pijete dostatok tekutín? Dôvodom bežnej únavy býva aj zanedbaný pitný režim.

Vytrvalostní bežci Romana a Gabo



Romana Komarňanská a Gabriel Švajda patria k našej maratónskej špičke. Foto: Jakub Kovalík

Gabo: Každé ráno začínam pohárom čistej vody nalačno, do ktorej si vyžmýkam citrón. Skvele prečistí organizmus.

Tip od Romany: Najradšej si pripravujem čerstvý zeleninový šalát s cottage syrom. Stačí zmiešať polníček s nakrájanou zeleninou plnou vitamínov. Nechýba v ňom červená repa, cherry paradajky a avokádo. Pridám si doňho vlašské orechy, syr cottage, pokvapkám troškou olivového oleja, dochutím s chilli a čiernym korením. Je to jednoduché, zdravé a tento šalát navyše obsahuje všetky dôležité makro a mikro-živiny.

Ako si počas jari posilňujete imunitu? Máte nejaké tipy, ktoré vám pomáhajú ako prevencia?

Romana: Keďže pravidelne športujem, posilňujem svoj imunitný systém celoročne. Avšak všetkým, ktorí majú problém s imunitou, by som okrem športu poradila vyskúšať kryokomoru (liečba chladom) a infrasaunu. Ďalšou mojou overenou vychytávkou je červená repa, ktorá vás postaví na nohy. Obsahuje železo, fosfor, vápnik, horčík, sodík, zinok, vitamín C a betakarotén.

Jej vitamínová BOBMA:

Ak neviete, čo z červenej repy vyčarovať, odšťavte si ju, pridajte zeler, jablko a kúsok citrónovej šťavy a máte vitamínovú bombu ako vyšitú.

Gabo: Som si istý, že nebývam chorý najmä vďaka tomu, že aktívne športujem, no ak telu niečo chýba, neobchádzam ani výživové doplnky.

