Koniec predstierania! Bára Basiková (54) konečne priznala, že sa bude po tretí raz rozvádzať

Keď sa Vendula Pizingerová (45) rozhodla vydať za Josefa, ktorý je mladší o sedemnásť rokov, priznala, že vzorom jej bola práve Bára. Aj tá si totiž vzala zajačika, o pätnásť rokov mladšieho herca Petra Poláka. A veľkého fešáka! Bára sa dokonca odhodlala porodiť mu po štyridsiatke dieťa. Udržať si ho ale nedokázala.

Stojí to za to!

Keď sa vraj Vendula Báre priznala, že rovnako ako ona zahorela láskou k zajačikovi, speváčka ju povzbudila - má do toho ísť, aj keby to malo trvať len pár mesiacov. Láska, ktorú zažije s mladým mužom, za to stojí.

Aj tá Bárina určite za to stála, veď vďaka nej má rozkošného syna Theodora. Lenže vzťah na celý život to nebol.

Škandály

O Bárinej manželskej kríze sa šepkalo už roky.

České médiá zapĺňali správy o Polákových pitkách a výčinoch. Dokonca sa písalo, že pekný, no nie veľmi úspešný herec, jej bol neverný s transsexuálom. Napriek tomu Bára o svojom mužovi hovorila vždy pekne. Hoci možnosť rozvodu pripustila už pred rokom, zároveň hneď dodala, že Petr je muž jej život.

Už sa odsťahoval

Aká je šťastná, tvrdila médiám dokonca ešte minulý týždeň.

Kto vie, čo Petr vyparatil, že zrazu prestala zahmlievať a zverejnila, že s ním už nežije.

Impulz vraj vyšiel od Báry, ktorú ničili neustále hádky, a tak sa dohodli, že sa Petr odsťahuje. Jeho nový byt je však len štyristo metrov, aby to nemal ďaleko k Theodorovi, o ktorého sa vzorne stará.

Nešťastné lásky

Bára dúfa, že rozchod s Petrom bude kamarátsky a bez škandálov. Ten minulý, s architektom Jaromírom Pizingerom, bol totiž plný nenávisti. Speváčka vtedy priznala, že prežíva strašné stavy úzkosti.

Navyše jej nevyšlo ani prvé manželstvo, z ktorého má dnes už dospelé dvojčatá.

A bohužiaľ, šťastná nebola ani jej veľká láska k hudobníkovi Michalovi Pavlíčkovi, s ktorým hrala v kapele Stromboli. V čase, keď boli milenci, bol totiž Pavlíček ženatý a hoci mladá Bára bola jeho múzou, rozviesť sa kvôli nej neodhodlal.