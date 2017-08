Chystáte sa v horúčavách k jazerám oddychovať na aute: Na toto si dávajte pozor!

Tešíte sa na ochladenie pri vodnej nádrži, alebo jazere, no to sa môže zmeniť na nepríjemný zážitok. Polícia eviduje v týchto dňoch v okresoch Banská Štiavnica a Lučenec viacero prípadov vlámačiek do motorových vozidiel, parkujúcich pri jazerách, ale aj krádež vecí z auta bez jeho poškodenia.