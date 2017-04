Pôrod plný tajností: Detaily okolo ďalšieho potomka zamlčiava Puškárová aj pred najbližšími

Čo nevidieť sa stane dvojnásobnou mamou. Už o mesiac privedie Zlatica Puškárová (39) na svet druhého potomka, a tak sa nedávno dočasne stratila z televíznej obrazovky. To, že by ju vo finále tehotenstva nakrúcali kamery podobne ako mamičky v markizáckej dokumentárnej sérii Baby Boom, si nevie predstaviť. „To je osobné rozhodnutie každej ženy, nakoľko chce svoj pôrod zverejniť. Ja, naopak, pri pôrode nepotrebujem ani manžela,“ priznáva otvorene a hneď vysvetľuje prečo.

„Nemyslím si, že prítomnosť muža pri pôrode robí z neho lepšieho otca. Patrik je milujúci otec svojich synov aj bez toho, aby bol pri pôrode. Je mi oporou a skvelým otcom, ale nič sa nestane, keď si chvíľu na dieťatko počká vonku,“ usmieva sa moderátorka, ktorá na druhé dieťa čakala niekoľko rokov. Z akého dôvodu?

Kto pri nej zostane

O Zlatici Puškárovej kolegovia z brandže tvrdia, že ak si niečo zaumieni, vždy to dotiahne do zdarného konca. Podobné to zrejme bolo aj s ďalším dieťaťom. Staršiemu Leovi chcela súrodenca dopriať do vlastnej štyridsiatky. „Čas nie je veľký spojenec matiek, aj preto som už tehotenstvo nechcela odkladať,“ otvorene rozpráva markizáčka, ktoré dlhé roky žila len prácou.

„Zažila som mnohé pracovné aj životné úspechy, milujem novinárčinu, ale chvíľam, keď s vlastným dieťaťom prežívate jeho malé sny, vymýšľate dobrodružstvá a vediete ho životom, sa nič nevyrovná. Nevedela som sa zmieriť s predstavou, že už tento čarovný svet malých detí nikdy nezažijem. Ale, našťastie, pochopila som, že jedine vlastná rodina pri vás zostane aj vtedy, keď sa to iným nehodí. Človek však potrebuje aj kus šťastia, aby mohol nasledovať svoje sny a tentoraz stálo pri nás.“

Aby nevyhorela

Lenže, vraví sa, že jeden potomok je prechádzka ružovou záhradou a až pri druhom rodičia pocítia, čo je to mať deti. To bol pravdepodobne hlavný dôvod, prečo Zlatica dlho čakala. „Vždy som chcela mať väčší vekový rozdiel medzi deťmi. Obdivujem všetky mamy, ktoré majú deti krátko po sebe, to je veľmi náročné. Keby som si netrúfala, druhé dieťa neplánujem. Ja sa netrápim životom, nesťažujem sa, vždy nejako bude. Lea odmalička učím vetu - Milujeme život. Treba sa vedieť tešiť aj z drobností, mať svoj svet, ktorý vás obohacuje, vtedy dokážete hory prenášať. S Patrikom sme si taký vybudovali a to ma robí silnou,“ hodnotí sa žurnalistka, dvadsať rokov navyknutá byť v „centre diania“.

„Novinárčina je môj životný kód, ale naučila som sa, že ak chcem mať z nej trvalú radosť, musím vedieť vypnúť.“ Aj preto často odchádza s rodinou na vidiek, do hôr, kde nie je signál ani internet. Hovorí, že ak sa človek nevie odstrihnúť sám, obyčajne ho surovo odstrihne pocit vyhorenia alebo choroba.

„Materstvo ma obohacuje, nie obmedzuje. Samozrejme, neviem sa vyzliecť zo svojho temperamentu, ale v živote sa musíte vedieť niektorých vecí aj chvíľkovo vzdať, aby ste mohli niečo hodnotné získať. Žijem svoj život spontánne, prirodzene, ďalej sledujem dianie bez obmedzení, ale toto obdobie si viem oveľa viac vychutnávať v súkromí. Všetko ma počká,“ odpovedá nám, prečo jej sociálny šok z materskej dovolenky nehrozí.

Otehotnela v životnej forme

Našťastie, tehotenstvo, akým Zlatica v súčasnosti prechádza, by dopriala každej žene. „Keď sme čakali Lea, mala som isté komplikácie a musela som byť aj hospitalizovaná. Teraz ani nestíham sledovať, ako pokojne plynú týždne. Netrápila ma žiadna nevoľnosť, cítim sa plná sily, nepozorujem žiadne zmeny emócií, nálad či extra chutí. Ani sa mi nechce veriť, že sa pomaly blíži finále.“ Čomu možno pripísať ten rozdiel? Napríklad tomu, že moderátorka pred pár rokmi radikálne zmenila svoj životný štýl?

„Otehotnela som v čase, keď som sa cítila v životnej forme. Aj v tehotenstve každý deň doma cvičím. Už dva roky nepijem kávu, pravidelne som cvičila, pripravujem domácu stravu a snažím sa variť z kvalitných potravín. Vek vôbec necítim,“ tvrdí dnes a nesťažuje sa na ťažkosti s chrbticou ani na únavu.

„Samozrejme, som už primerane ťarbavá a nie je to ani na čardáš, ale v zásade ma tehotenstvo v ničom neobmedzuje. Už dávno neplatí, že tehotná žena nemôže byť aktívna, pravdaže, ak nemá zdravotné problémy. Váhu doma nemám, takže ani neviem, koľko som vlastne pribrala,“ priznáva blondínka, inak presvedčená o tom, že deti predlžujú mladosť. „Neriešite vrásky, únavu, musíte s nimi držať krok, nepoľaviť a neskutočne vás obohatia. Každý rodič si, samozrejme, želá najmä zdravé dieťa. Všetko ostatné môžete svojím životným postojom zmeniť či ovplyvniť, ale tehotenstvo je lotéria a ja mám pred pôrodom veľký rešpekt,“ prizná.

Moderátorka, čakajúca na deň D, doma neleží s vyloženými nohami. Podľa niektorých to vyzerá, akoby odložila mobilný telefón za skriňu. Nie je totiž ľahké spojiť sa s ňou. Prečo? „Priznám sa, že ešte riešim viaceré pracovné aktivity a podobne ako všetky mamy som v domácom kolotoči. Varím, chodíme s Leom na hokejové a tenisové tréningy, učíme sa a pomaly pripravujeme veci pre bábätko. S Patrikom ešte pomerne dosť cestujeme, takže nudu rozhodne nepoznám,“ opisuje svoje dni.

Taja to pred blízkymi

U podstatne starších súrodencov sa často stáva, že na ďalšie dieťa v domácnosti spočiatku žiarlia, no o svojho prvého, dnes sedemročného syna sa jeho mama nebojí. „Leo má okolo seba veľa detí, takže nikdy nebol úplný jedináčik. Sama som zvedavá, ako to bude prežívať. On je skvelý parťák, má svoj svet, venuje sa športu a myslím, že nám bude nápomocný. Už teraz mi nedovolí odniesť ani len nákup, aby som sa šetrila,“ prezradí na staršieho syna, ktorý sa nedávno predviedol pred verejnosťou.

Keď si s rodičmi vyrazili na hokejový zápas, cez prestávku k nemu pristúpil moderátor s mikrofónom v ruke. A ten sa zrazu drobca spýtal, či bude mať bračeka alebo sestričku. Leo pohotovo vyzradil, že to prvé. „Je to milá historka, na ktorej sme sa dobre pobavili,“ pokrčí plecami Zlatica, ktorá už celé mesiace robí, čo môže, len aby utajila, čo sa jej narodí.

„S Patrikom sme roky pod drobnohľadom verejnosti, a tak sme si aspoň toto sladké tajomstvo chceli nechať pre seba. Aj preto sa k týmto veciam stále nevyjadrujeme. Leo chce od začiatku bračeka, tak uvidíme, či sa mu to splní,“ prizná opäť neurčito. A tak tajnosti robí aj okolo toho, ako sa jej druhé dieťa bude volať. „Jediné meno, ktoré som chcela už od strednej školy, bol Leonard. Študovala som na talianskom gymnáziu a fascinoval ma Leonardo da Vinci. Teraz vyberal mená Paťo a mne sa obidve páčia. Nie sú to žiadne výstrelky, ale je to prekvapenie aj pre najbližších.“

Ženy sa boja otehotnieť

Televízni diváci s napätím očakávajú, ako dlho bude Zlatica Puškárová na materskej dovolenke. U televíznych moderátoriek si už akosi zvykli, že doma dlho neobsedia. „Neuznávam rôzne predsudky, že materstvo je pre ženu pomaly nutná spoločenská a pracovná izolácia. Žena má materskú zodpovednosť celý život a nie iba isté obdobie. Mnohé ženy majú strach otehotnieť z obavy, čo im materstvo prinesie,“ reaguje markizácka moderátorka na atmosféru v slovenskej spoločnosti.

Aj tak podľa nej všetko závisí od toho, ako sa žena nastaví. „Mnohé tvrdo pracovali na vzdelaní, starajú sa o rodinu, vytvárajú zázemie, vychovávajú deti. Zdravá žena je nesmierne schopná bytosť, ktorá si vie dokonale zorganizovať čas tak, aby bola rodina aj ona spokojná. Zároveň si myslím, že je dobré, ak má žena na výber a ak sa rozhodne, môže využiť aj trojročnú materskú.“ Naopak, negatívne komentáre ku kratšej materskej dovolenke Zlatica odmieta.

„Žijeme dobu sociálnych sietí, kde anonymita niektorých ľudí veľmi povzbudzuje najmä na negatívne emócie. Ľudia ,nálepkujú‘ iných napriek tomu, že o ich živote, osude, zmýšľaní vôbec nič nevedia. Mnohých mi je ľúto, pretože nezmyselne míňajú čas namiesto toho, aby sa poobzerali po vlastnom šťastí,“ dodáva plavovláska, ktorá celkom určite nezostane v ústraní niekoľko rokov. „Všetko bude závisieť od mojej súkromnej situácie. Som veľmi vďačná za pracovné aj ľudské zázemie, ktoré mi Markíza už roky vytvára. V našej televízii sú mnohé mamičky, ktoré vedia bez problémov zladiť súkromný život s pracovným a vedenie televízie je nám veľmi nápomocné,“ pochvaľuje si.

Vráti sa Na telo?

Je pravdepodobné, že Zlaticu uvidíme opäť na obrazovkách v novembri. „Na jeseň pripravujeme projekt volieb do VÚC a verím, že verejnosti opäť prinesieme atraktívnu publicistiku,“ priznáva po tom, čo naposledy zarezonovala špeciálnou diskusiou o Mečiarových amnestiách. Mediálne portály sa zrazu pozastavovali nad tým, prečo s politikmi nediskutuje častejšie. Ak by neodišla na materskú, zrejme by bol návrat formátu Na telo témou dňa. Moderátorka má však v čerstvej pamäti, z akého dôvodu ju svojho času sľahovali z vysielania.

„V relácii Na telo som mala posledné roky veľký problém dostať do relácie relevantných hostí. Politici vyhodnotili, že je pre nich často lepšie do relácie nejsť. Nepotrebovali byť v nedeľu grilovaní, a tak sa často stávalo, že som celý týždeň riešila iba zostavu hostí. Nakoniec prišla druhá liga a bolo to iba mlátenie prázdnej slamy. Aj preto sme išli cestou mimoriadnych relácií, ktoré sú na Markíze veľmi sledované a obľúbené. Práve Markíza má silnú tradíciu diskusných politických relácií,“ hovorí moderátorka, ktorá aj na materskej zostáva so Záhorskou Bystricou v spojení. „Samozrejme,“ zasmeje sa. „Mám tam veľa priateľov a jedného manžela.“