FOTO Kam sa na nich hrabe komisár Rex! Štvornohí hrdinovia z reálneho života v akcii

V službách štátu nájdete prevažne nemecké ovčiaky, ale tiež belgické ovčiaky, rotvajlery, labradory či dobermana. „Pri špeciálnych pachových prácach nejde ani tak o to, aké je to plemeno, ale či na to pes má. Keby to robil nejaký orech, ale je výnimočný, môže byť špecialista,“ vysvetlil zástupca riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru Marian Charvát. Psy berú výcvik a službu ako hru. Ich výcvik trvá podľa Charváta prakticky celý život.

Základná výchova sa začína už od ôsmeho týždňa návykom na obojok, vôdzku a meno. „Psovod sa v tomto veku snaží navodiť veľa situácií, aby si pes prešiel všetkým, s čím by sa mohol neskôr stretnúť,“ povedal Charvát. Ideálom policajného psa je hádam pre každého populárny komisár Rex. Miroslav Scherhaufer aj Michal Ďurica sa však zhodli, že v Policajnom zbore to nefunguje tak, ako si pamätáme z akčného seriálu.

„Pes sám od seba nezačne stopovať a vyšetrovať prípad, treba ho k tomu priviesť,“ vysvetlili. Psy podľa nich vedia zachrániť život, ale robia to za odmenu – a tou je aport alebo dobrota, čiže niečo, čo normálne nemajú ako žrádlo. Podobne ako u ľudí, ani u psov netrvá kariéra večne. Dobrodružný pracovný život štvornohých pomocníkov sa končí priemerne v desiatich rokoch života, je to však individuálne.

A čo potom? Vzťah medzi psovodmi a ich miláčikmi býva taký silný, že si ich často berú domov. Odkúpiť policajného psa však môže ktokoľvek - jeho cena závisí od fyzického veku, zdravotného stavu a povahových vlastností. Nedá sa zovšeobecniť. Keď ide psík do dôchodku, predáva sa len za symbolickú cenu.

V policajných službách je aj 19 služobných koní – ich počet určuje interná norma. Podľa akých kritérií tieto majestátne zvieratá vyberajú? „Kôň musí mať predovšetkým v poriadku hlavu, nepotrebujeme olympijských víťazov. Musí byť pracovitý,“ priblížila Monika Miková, staršia inštruktorka pre odbor kynológie a hipológie.

Náklady na jedného psa

Starostlivosť o každého psa je skutočne individuálna a závisí od jeho veku či zdravotného stavu. Navyše, nesmieme zabúdať na náklady na výcvik či celodennú starostlivosť zo strany psovoda. Zisťovali sme, koľko stojí základná veterinárna starostlivosť a krmivo pre dospelého psa ročne.

Ako to vidia psovodi

„Je to zamestnanie ako každé iné. Len s tým rozdielom, že vás to musí baviť a musíte ním žiť. Inak by sa to nedalo robiť,“ povedal psovod Michal Ďurica. Podľa jeho slov si treba v prvom rade uvedomiť, že pes nie je auto a nedá sa len tak zavrieť do garáže s tým, že si ho vyzdvihnete o týždeň. Sám má tri služobné psy a všetci sú jeho miláčikovia. Vášeň pre štvornohých priateľov človeka u neho potvrdzuje aj jeho zvonenie – štekot. Psovodi si psa berú často domov a sú členmi ich domácnosti, prípadne ich aj trénujú.