Inšpirujte sa najlepšími letnými outfitmi! MÓDA Z ULICE vie ako na to

Nové tváre a outfity nájdete každý štvrtok o 16. hodine na našej webovej stránke pluska.sk. Mnohé sú naozaj originálne a trendy. Ako budete dokonalí, poradia módni stylisti Marian Hornyák, známy z Nákupných maniačok, a Sysa Klein. Urobil tak i kaderník Paviel. Zhodujú sa, že na našich uliciach dominuje pohodlný štýl, ale vraj aj ten môže byť pôsobivý, príjemný a sexi.

MÓDA Z ULICE: Renáta Zmajkovičová ako babička: Čo na to stylista Nákupných maniačok?

MÓDA Z ULICE Prešovčanky majú rady sexi štýl: Pozrite sa, čo na to stylista z Nákupných maniačok

FOTO Športovkyne a ich zadočky: Slovenská plavkyňa vyráža dych, Hantuchová nestarne!

MISS FOLKLÓR: Kde stretnete vychýrené krásavice?

Len škoda, že dosť často ho pokazia nevhodné topánky či doplnky. Ak máte odvahu, ukážte nám svoj outfit aj vy. Pošlite fotografiu celej postavy na mail regiony@ newsandmedia.sk. Možno stylista povie, že ste najlepší!

Ak si netrúfate pózovať, inšpirujte sa a hlasujte za najlepší outfit na webovej stránke pluska. sk v sekcii Fotostory/Móda z ulice.

5 rád stylistu Mariana Hornyáka

Nenoste toľko čiernej farby.

V obliekaní viac experimentujte.

Najobľúbenejší je pohodlný štýl, ale upútajte aspoň jedným výnimočným detailom.

Nebojte sa módou vyjadriť vlastný názor, buďte svojskí.

Pozor na topánky a doplnky! Ak sú nevhodné, pokazia celý outfit.

Do práce seriózne

Juliana (26) pracuje v banke, zrejme preto uprednostňuje elegantný štýl. A čierno-červená je vždy úžasná kombinácia!

MÓDNA POLÍCIA: Outfity Silvie Kucherenko hodnotí stylistka. Ktorý je najväčším prešľapom?

NÁZOR STYLISTU HORNYÁKA: Veľmi ženské, radosť stretnúť ju na ulici!

Do chladnejšieho počasia

Lucia (21) z Tomášoviec sa oblieka podľa pocitu, aby sa v oblečení cítila čo najlepšie. A vždy má na chrbte športový vak.

MÓDA Z ULICE Hviezdny kaderník PAVIEL si posvietil na letné outfity sexi Sloveniek

NÁZOR STYLISTU: Vak robí atmosféru celého outfitu a funguje to!

Keď sa oteplí

Kristína (22) miluje elegantné šaty.

MÓDA Z ULICE: Fotili sme sexi Bratislavčanky a českých turistov, stylistka z nich bola paf

NÁZOR STYLISTKY: Kráska je oblečená perfektne. Ale náramky, taška s aplikáciou alebo košík by z nej urobili top víťazku!

Na výlet dievčensky

Osobitý štýl zvolila mamička Martina (36) z Nemšovej. Zladili sa s ňou aj jej ratolesti Damien (3) a Alysse (10).

Oblečte sa festivalovo: Je tu sezóna akcií, ktoré sú sviatkom hudby a uvoľnenej módy

NÁZOR KADERNÍKA PAVIELA: Taký veselý letný look. Ale sandálové čižmičky by som asi vymenil za espadrilles. Bolo by to lepšie.

Na rande

Lucia (21) a Michal (22) majú radi športovú eleganciu, ona preferuje bielu farbu, on čiernu a na tom, čo majú na sebe si vždy dajú záležať.

MÓDA Z ULICE: Vkus nemá prázdniny, naša stylistka Sysa Klein si podala aj turistov

NÁZOR STYLISTKY: Párik sa vystajloval perfektne. Chvíľku sa mi zdalo, že Lucia má tričko v dekore partnerovho tetovania. To by bolo úžasné! Sú krasni. Lucke by som navrhla bielo-čierne sandále.

FOTO Krojované krásky z východu: Idete na nich oči nechať!

MÓDA Z ULICE: Pozrite sa čo vytasili maturantky na skúšobné komisie a čo na to stylista Nákupných maniačok