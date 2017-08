Mama malej Ellie (1), ktorá sa nakazila v Egypte, prvýkrát prehovorila, ako to vlastne bolo

Po nasadení antibiotík sa jej stav začal zlepšovať. „Výsledky klinických testov definitívne potvrdili, že nejde o cudzokrajnú chorobu. Dievčatko sa nakazilo infekciou, ktorú by mohlo dostať bežne aj na Slovensku,“ povedala včera hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ako sa zlepšuje dcérkin stav, vidí aj jej mama.povedala Zuzana, ktorá je s ňou v nemocnici. Manžel a staršia dcérka Sofia odišli z nemocnice domov ešte v sobotu, vyšetrenia ukázali, že sú celkom zdraví. Aj Zuzana je zdravá, no ešte Ellie dojčí.hovorí Zuzana.Ešte ani teraz si nevie vysvetliť, čo sa to v Egypte vlastne stalo.spomína.

Keď si Zuzana preberá, či mohla chorobe dcérky nejako predísť, nevie si spomenúť na nič, čo by zanedbala. K plánovaniu dovolenky pristúpila zodpovedne. Poistila celú rodinu, nahlásila pobyt na stránke ministerstva zahraničných vecí a zbalila všetko potrebného. „Keď sa malej pri pusine zjavila malá bodka, najskôr sme mysleli, že ide o znamienko. Aj tak sme však išli za hotelovým lekárom, ktorý nás upokojil, že to nič nie je,“ pokračuje. Potom sa však kožné prejavy začali rozširovať a preto sa obrátila na poisťovňu. Tá okamžite zabezpečila pre dieťa miestnu nemocnicu. Keď si tamojší lekár nevedel s infekciou rady, sanitka ich previezla do nemocnice v Hurghade. Otec so staršou dcérou išli za nimi taxíkom. A akoby toho nebolo ešte dosť, taxík havaroval. Našťastie sa pri kolízii nezranili, no do Hurghady prišiel taxík bez čelného skla.

Horšie však bolo, že egyptskí lekári, hoci robili, čo mohli, Ellie pomôcť nevedeli. „Prišiel sa na nás pozrieť aj egyptský minister zdravotníctva s manželkou,“ pokračuje Zuzana. Choroba malej Ellie však stále rýchlo postupovala, vyrážok na malom telíčku bolo čoraz viac. Poisťovňa pritom avizovala, že prevoz domov vie uskutočniť až v nedeľu.

Rodičia v zúfalstve zavolali slovenskému konzulovi a ten na sobotu vybavil prevoz na Slovensko vládnym špeciálom. Podľa ministerstva zahraničných vecí sa používa ako prostriedok poslednej záchrany a nie je naň žiadny nárok. Do Hurghady ním priletela aj slovenská lekárka. „Najlepší moment bol, keď lekárka Erika vzala malú na ruky a povedala mi: Poďme a nebojte sa, malá bude v poriadku,“ hovorí Zuzana. Po bezmocnom pohľade na dcérku, prišla nádej.

A nie sú to len lieky, ktoré v bratislavskej nemocnici Ellie pomáhajú. „Práve som jej púšťala jej obľúbenú pesničku od Lúčnice Mak. Upokojí sa pri nej. Staršia Sofinka chce totiž byť tanečnicou Lúčnice, stále si ju púšťa a malej sa to neskutočne páči,“ vysvetľuje Zuzana. „A na dovolenku do Egypta už určite nepôjdeme,“ uzatvára Zuzana už s úsmevom na perách.

